ตร.ไซเบอร์ ทลายเว็บพนัน "บิ๊กวินออโต้" เจ้าของดวงตก รถล้มกระดูกหัก โดนจับยกแก๊ง

MGR Online-ตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันเครือข่าย "บิ๊กวินออโต้" ได้ที่ จ.ขอนแก่น ตามรวบเพิ่มอีก 4 ราย เจ้าของเพิ่รถจักรยานยนต์ล้ม กระดูกหักหลายส่วนก่อนโดนจับ
สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 ได้สั่งการตำรวจในสังกัด กวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในทุกมิติ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.กระทั่ง พ.ต.อ.กู้เกียรติ วงษ์พันธ์ ผกก.2 บก.สอท.5 ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวนจนพบการลักลอบกระทำผิดของเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย Bigwinauto
จากการสืบสวนพบว่าเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆ ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมแล้วกว่า 120 ล้านบาทต่อปี จึงได้รวบรวมพยานออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายได้แล้ว จำนวน 8 ราย รวมทั้งขอหมายค้นจากศาล เพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เชื่อว่า ใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว
โดยล่าสุด พ.ต.ท.พรเทพ ชุมแสง และ พ.ต.ท.ฉัตรชัย ภักดีศักดิ์ศรี รอง ผกก.2 บก.สอท.5 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ทวีป จันทายนะ และ พ.ต.ท.เอกกฤตอิทธิ์ จันทรวิวัฒน์ สว.กก.2 บก.สอท.5 ได้ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดขอนแก่นที่ 298/2569 ลงวันที่ 10 ส.ค.69 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ซอยหนองขาม 3/3 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จากการตรวจค้น สามารถจับกุมตัว นายนรินทร์ อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4461/2569 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ในข้อหา “จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนพบว่า นายนรินทร์ฯ ทำหน้าที่เป็น แอดมินเว็บพนัน และยังเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้น จำนวน 83 รายการ อาทิ สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 35 เล่ม, บัตรเอทีเอ็ม จำนวน 41 ใบ, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง, หน้าจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 เครื่อง
ในส่วน นายนรินทร์ พบว่าปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองเมื่อวันที่ 25 ก.ค.69 ที่ผ่านมา ทำให้มีกระดูกหักหลายส่วน เช่น หัวเข่า ไหปลาร้า โหนกแก้ม เป็นต้น กระทั่งได้มาโดนตำรวจไซเบอร์บุกเข้าจับกุมตัวในที่สุด
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญาในเครือข่ายดังกล่าวได้เพิ่มเติมอีก จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายจิรวัฒน์ อายุ 25 ปี ทำหน้าที่ แอดมินเว็บพนัน จับกุมได้ที่ หน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.1 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. น.ส.เสาวนีย์ อายุ 28 ปี ทำหน้าที่ แอดมินเว็บพนัน จับกุมได้ที่ หน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.1 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3. น.ส.ศิริลักษณ์ อายุ 21 ปี ทำหน้าที่ บัญชีม้า จับกุมได้บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.2 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
4. น.ส.จิราพร อายุ 35 ปี ทำหน้าที่ บัญชีม้า จับกุมได้บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.9 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล เพื่อจับกุมผู้รับผลประโยชน์รวมทั้งผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ และอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.