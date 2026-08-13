จำคุก “อภิรักษ์ โกฎธิ”กับพวกรวม 5 คน คนละ 49,110 ปี ฉ้อโกงลงทุน forex 3d ให้คืนเงินผู้เสียหาย ส่วน “พิ้งกี้” พี่ชายและแม่ ยกฟ้อง

ศาลอาญาจำคุก “อภิรักษ์ โกฎธิ”กับพวกรวม 5 คน คนละ 49,110 ปี คดีฉ้อโกงลงทุน forex 3d พร้อมสั่งให้ชดใช้เงินคืนผู้เสียหาย ส่วน “พิ้งกี้” นักแสดงสาว พี่ชายและแม่ พิพากษายกฟ้อง
วันที่ 13 ส.ค.ที่ห้องพิจารณา 806 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex3D หมายเลขดำ อ 853/2564 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร รวมทั้ง น.ส.สาวิกาไชยเดช หรือ พิ้งกี้ นักแสดงสาวชื่อดัง นางสรินยา ไชยเดช มารดา นายกิตติเชษฐ์ หรือ สรายุทธ ไชยเดช พี่ชาย กับพวกรวม 24 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
อัยการโจทก์ฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 กันยายน 2563 พวกจำเลย ร่วมกันหลอกลวงประชาชน โดยโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้มาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กชื่อ “ฟอเร็กซ์ 3ดี” (www.Forex-3D.com ) และใช้ชื่อกองทุน “ฟอเร็กซ์ 3D” โดยจำเลยที่ 2 ที่มีจำเลยที่ 1 ดำเนินการอ้างว่า มีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 15,000 บาท ต่อมามีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศ เพียงแต่ขอให้ผู้เข้าร่วมลงทุนฝากเงินเข้ามาก็สามารถที่จะรอรับเงินกำไรปันผลได้เลย โดยมีการประกันเงินต้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการขาดทุน ทำให้มีผู้หลงเชื่อ 9,842 ราย นำเงินมาร่วมลงทุนกับพวกจำเลยกว่า 2,489 ล้านบาท ทั้งที่ความจริงพวกจำเลยไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนอะไรทั้งสิ้น และไม่มีการประกอบกิจการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศกันจริงตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เหตุเกิดที่แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.และท้องที่อื่นๆ ทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกัน
โจทก์ขอให้ลงโทษพวกจำเลยตามความผิดและร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,489 ล้านบาท คืนแก่ผู้เสียหายด้วย
ทั้งนี้ จำเลยให้การปฏิเสธและส่วนมากถูกคุมขังในเรือนจำ ยกเว้น น.ส.สาวิกา ไชยเดช จำเลยที่ 7 ได้รับการประกันตัววงเงิน 5 ล้านบาท
ศาลอาญาพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยรับฟังได้ว่า การเทรด Forex3D ในคดีนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2558 -8 ก.ย.2563 เป็นการลงทุนกับความผันผวนของสกุลเงินของโลก โดยมีผู้เสียหายมาดำเนินคดีในคดีดังกล่าวจำนวน 9,822 คน มูลค่าความเสียหายอยู่ที่กว่า 2,473 ล้านบาท โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้บริหารบริษัทจำเลยที่ 2 บริษัทจำเลยที่ 3 ได้มีการโฆษณาชักชวนและแนะนำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สนใจให้บุคคลที่สนใจมาร่วมลงทุน และจะนำกำไรมาแบ่งจ่ายแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามการลงทุน ซึ่งระยะแรกผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจริง ต่อมาในต้นปี 2562 เริ่มมีการจ่ายเงินช้า จนกระทั่งกลางปี 2562 ผู้ลงทุนไม่สามารถถอนเงินหรือผลตอบแทนได้อีก จนกระทั่งแอดมินและจำเลยที่ 1 แจ้งว่าจะจ่ายเงินให้ครบภายในเดือนตุลาคมปี 2562
โดยจำเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจหลายอย่าง เช่น ธุรกิจถังเช่า เปิดยิมออกกำลังกาย ซึ่งแต่ละที่จะมีพนักงานทำหน้าที่อยู่ แต่ในธุรกิจ Forex3D เป็นธุรกิจที่น่าจะมีเงิน และเป็นธุรกิจหลักกลับพบว่าพนักงานไม่รู้เห็น และไม่รู้ว่ามีการดำเนินกิจการดังกล่าว ทั้งที่เป็นกิจการทำเงินให้กับจำเลยที่หนึ่งจำนวนมาก ทั้งนี้ พยานจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการตรวจสอบ และพบบริษัท Forex3D จำเลยที่ 1-3 ไม่เคยขออนุญาต และไม่พบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ หากประกอบธุรกิจเทรดซื้อขายลงทุนเงินตราต่างประเทศ จะต้องมีการโอนเงินธุรกรรมระหว่างประเทศลงทุนในตลาดต่างประเทศ และการทำธุรกิจ Forex3D ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ในประเทศไทย และจำเลยที่สองได้รับอนุญาตเพียงแค่แลกเปลี่ยนเงินตราเพียงเท่านั้น
ประกอบกับจำเลยที่หนึ่งมีบัญชีม้าจำนวนมาก ใช้บัญชีม้าจำนวนมากให้ผู้ในการโอนเงินไปให้ผู้เสียหาย ความไม่สุจริตแสดงความไม่สุจริต หลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เส้นทางเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน หลีกเลี่ยงภาษีและการอายัดบัญชี และพบว่ามีการจ้างคนให้เปิดบัญชีม้าโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 5,000-10,000 บาท
เห็นว่าโจทก์มีพยานเบิกความสอดคล้องกันว่ารู้จักการลงทุนนี้ผ่านตัวบุคคลและสื่อออนไลน์ รู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้บริหาร จะไปลงทุนแลกเปลี่ยน Forex โดยมีการรับประกัน ถ้าขาดทุนทางบริษัทจะเป็นผู้ชดใช้ ประกอบกับมีคนได้รับผลตอบแทนจริง จึงร่วมลงทุน ระยะแรกได้ผลตอบแทนจริงจึงลงทุนเพิ่ม ผู้เสียหายเบิกความยืนยันรายละเอียดในเรื่องรายละเอียดลำดับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง ยากที่จะแต่งเรื่องเท็จไปปรักปรำ เชื่อว่าเบิกความตามความจริง
พยานหลักฐานฝั่งโจทก์ที่นำสืบมาเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1-3 ได้หลอกลงทุนเทรด Forex3D เป็นกลอุบายล่อลวง มาให้คนนำเงินมาลงทุนลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ จำเลยที่ 1-3 ทำผิดจึงกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นลักษณะฉ้อโกงประชาชน
ส่วนจำเลย 6-8 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นมารดา บุตร และพี่น้อง การกระทำเกี่ยวพันกัน โดยจำเลยที่หกสนิทกับจำเลยที่ 1 มานาน และร่วมกันก่อสร้างของบริษัทจำเลยที่ 2 โดยมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหลายครั้ง โดยจำเลยที่ 1 กระทำเพียงคนเดียว ทั้งนี้พบว่าทางจำเลยที่ 6 ได้มีการเปิดบัญชีโดยชื่อของตนเอง และชื่อพ่อของจำเลยที่ 6 ในการรับเงิน
ก่อนจะพบว่าจำเลยที่ 7 ได้มีการเปิดพอร์ตลงทุนครั้งแรก 15 ล้านบาท พอได้ผลตอบแทนจึงลงทุนมาเรื่อย ๆ รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท ต่อมาจำเลยที่ 8 ได้มีการลงทุน 2 ล้านบาท ได้กำไรมา 2.9 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบภาพถ่ายเป็นหลักฐานว่า จำเลยที่ 7-8 เคยไปร่วมงานสังสรรค์กับจำเลยที่ 1 หลายครั้ง ทั้งงานวันเกิดและวันคริสต์มาส และยังพบว่าจำเลยที่ 7-8 ยังมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ จากการเบิกความของพยานฝั่งโจทก์ หรือนางสาวจ๊ะ นงผณี มหาดไทยนักร้องชื่อดัง เป็นพยานเบิกความว่าจำเลยที่ 23 ได้มีการชักชวนให้ตนเองมาร่วมลงทุน จึงได้มีการลงทุนครั้งแรกเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท เห็นว่าได้กำไรจึงลงทุนเพิ่มเป็นเงิน 8 ล้านบาท ก่อนที่ต่อมาจะไม่สามารถถอนเงินได้ ทางด้านแฟนเก่าของนางสาวจ๊ะ นงผณี พยานรู้จักกับจำเลยที่ 8 จึงได้โทรศัพท์ทวงถาม โดยทางจำเลยที่ 8 แจ้งว่าจะติดตามให้ ก่อนที่ต่อมาจะมีเงินจำนวนหนึ่งโอนเข้ามายังบัญชีของพยาน
และพบว่าจำเลยที่ 6-8 มีความสนิทสนมกับจำเลยที่ 1 มานาน ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งบริษัท Forex3D และยังเป็นผู้ถือหุ้นร่วมด้วย พยานหลักฐานของโจทก์ เห็นว่าจำเลยที่ 6-8 เป็นผู้เกี่ยวพันโดยตรง และจากการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนพบเส้นทางการเงินมีเงินหมุนเวียน เชื่อมโยงจำนวน 40 ล้านบาท น่าจะรู้ว่าการทำ Forex3D เป็นการฉ้อโกงประชาชน เพียงแต่หลักฐานฝั่งโจทก์ยังไม่อาจรับฟังได้ เห็นว่าที่จำเลย 6-8 มีเงินหมุน 40 ล้านบาท อาจจะมาจากกิจการอย่างอื่น จำเลยที่ 6-8 อาจจะไม่รู้ว่าธุรกิจ Forex3D เป็นการหลอกลวง เพราะถ้าหากรู้คงไม่โอนเงินลงทุนกลับไปยังจำเลยที่ 3 เพราะมีความเสี่ยงที่จะสูญเงิน อีกทั้งจำเลยที่ 7 เป็นนักแสดงมีชื่อเสียง คาดว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้มากกว่าการทำมาหาได้ของจำเลยที่ 7 และเงินลงทุนมากพอ ๆ กับที่ได้รับ บ่งชี้ได้ว่ามีการลงทุนจริง ไม่ได้แสร้งทำพอร์ตปลอมมาหลอกประชาชน อีกทั้งจำเลยที่ 6-8 เป็นผู้ร่วมลงทุน ไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนในธุรกิจนี้
จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย 6-8 ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะรายงานบรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีว่า ตลอดช่วงที่ฟังคำพิพากษาจำเลยที่ 6-8 มีสีหน้าเรียบเฉย แต่ทันทีที่ศาลพูดว่า “ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย” ทั้ง 3 คนร้องไห้และสวมกอดกันด้วยความดีใจกับคำพิพากษา
ส่วนจำเลยที่ 5, 9, 11 และ 21 ศาลเห็นว่า จำเลยที่ 5 เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับเว็บไซต์ Forex3D รู้เรื่องรายละเอียดเป็นอย่างดี มีเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวนมากถึง 62 ล้านบาท และจำเลยที่ 5 ไม่มีสัญญาว่าจ้าง ไม่มีหลักฐาน ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมจึงเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่น่าเชื่อถือไม่พอที่จะหักล้างพยานของโจทก์ได้ ทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาของจำเลยที่ 5 เสร็จจำเลยที่ 5 ได้มีการร้องไห้ออกมาทันที
ส่วนจำเลยที่ 9 ทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวของจำเลยที่ 1 มีส่วนร่วมกับการบริหาร ร่วมกับบริษัทของจำเลยที่ 2 และบริษัทที่ 3 จึงถือว่าเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าว
ส่วนจำเลยที่ 11 ทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลเอกสารขอบริษัท โดยมีจำเลยที่ 9 เป็นหัวหน้า การกระทำของจำเลยที่ 11 มีมูลให้เชื่อว่า รับรู้วัตถุประสงค์ในการทำเรื่องกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน จึงเป็นตัวการ ร่วมกระทำความผิดร่วมกับจำเลย 1-3 จึงถือว่ามีมีความผิดตามคำฟ้อง
ส่วนจำเลยที่ 21 ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยามาตั้งแต่ปี 2558 มีการโพสต์ผ่านโซเชียล ว่ามีชีวิตที่หรูหรา นี้หลังจากทำธุรกิจต์ Forex3D จากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนของจำเลยที่ 11 เป็นเงิน 90 ล้านบาท ไม่ปรากฏว่ามาจากธุรกิจใดโดยจำเลยอ้างว่าเป็นเงินที่ทางสามีหรือจำเลยที่หนึ่งเป็นคนโอนให้รายเดือน และในโอกาสพิเศษ ที่จำเลยอ้างว่าตัวเองเป็นแม่บ้านขัดแย้งกับการที่จำเลยมีชื่อเป็นประธานบริษัทของบริษัทเครื่องสำอาง คำกล่าวอ้างของจำเลยจึงน่าเชื่อถือ ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้
ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 1, 5, 9, 11, 21 มีความผิดฐาน กู้ยืมเพื่อการฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ , ฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทโทษให้ลงโทษฐาน กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นโทษบทหนักสุด ให้จำคุกจำเลยที่ 1, 5, 9,11, 21 กระทงละ 5 ปี กระทงละ 9,822 กระทง รวมจำคุกจำเลยคนละ 49,110 ปี และ ให้ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้ง 9,822 คน ตามจำนวนที่ถูกฉ้อโกงและกู้ยืมไป พร้อมอัตราดอกเบี้ย
พร้อมสั่งปรับจำเลยที่ 2 และ 3 รายที่เป็นบริษัท กระทงละ 500,000 บาท รวม 9,822 กระทง ทั้งหมดเป็นค่าปรับรายละ 4,911 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามโทษจำคุกตามกฏหมายให้จำคุกได้สูงสุด 20 ปี คงจำคุกจำเลยที่ 1, 5, 9, 11,21 คนละ 20 ปี ตามกฎหมาย ส่วนจำเลยอื่นยกฟ้องรวมทั้ง น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ “พิ้งกี้” พี่ชาย และ แม่ (จำเลยที่สั่งยกฟ้อง 4, 6-8 , 10,12--20 ,22-24 )
ด้าน น.ส.สาวิกา หรือ พิ้งกี้ กล่าวสั้นๆหลังฟังคำพิพากษาว่า ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แต่รู้สึกดีใจที่ศาลยกฟ้อง แม่ ตนเอง และพี่ชาย เดี๋ยวจะไปรับแม่และพี่ชายออกจากเรือนจำ เมื่อถามผู้สื่อข่าวถามว่า ขอสัมภาษณ์หน้าเรือนจำได้หรือไม่หลังจากที่รับแม่กับพี่ชายออกมาแล้ว พิ้งกี้ เผยว่า ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆ ขอยึดข้อมูลตามที่ศาลพิพากษา พร้อมกับมีสีหน้ายิ้มแย้มบ่งบอกถึงความรู้สึกโล่งใจ
สำหรับรายชื่อจำเลยรวม 24 คนตามลำดับดังนี้
1. นายอภิรักษ์ โกฎธิ
2. บ.อาร์เอ็มเอสแฟมิเลีย จก.โดย นายสรายุทธ หรือ กิตติเชษฐ์ ไชยเดช
3. บ.มีดีเพย์ จก.โดย นายศิษฎ์ธนาฒย์ โพธิเงิน
4. นายศิษฎ์ธนาฒย์ โพธิเงิน
5. นายสุภิญโญ มีสมปราชญ์
6. นายสรายุทธ หรือ กิตติเชษฐ์ ไชยเดช พี่ชายพิhงกี้
7. น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ พิ้งกี้ อดีตนักแสดงชื่อดัง
8. นางสรินยา ไชยเดช แม่พิ้งกี้ และ นายสรายุทธ
9. นายณัฐธีร์ พีระชัยรมย์ หรือ นายวาริท อาเช่อร์ หรือ นายพสิษฐ์ ศุภศักดิ์ธนินท์
10. นายศิรเมษฐ์ สุภัคศิริประสาน
11. นายธรรศิวรรฒ จันทานุกูล
12. นายปฏิภาณ มะนัส
13. นายอนุพงศ์ จุลมุสิก
14. นายนวพล เรืองอักษร
15. นายรพีพัฒน์ ภิรมย์จันทร์
16. นายสุรสิทธิ์ คำยันต์
17. นายณัฐพงษ์ ปัญญาวงค์
18. นางนงนุช โกฎธิ
19. นายกิตติชัย โกฎธิ
20. นายอับดุลฮากีม ปิมะแม
21. น.ส.ภคมน สีลุน
22. นายกษม กลปราณีต
23. น.ส.ธัญญนันช์ ณัฐนนท์ชญนัท และ
24. นายทินกร โกฎธิ