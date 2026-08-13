เปิดเหตุผล อสส.ชี้ขาดไม่ฟ้อง “แทนไท” ชี้ไม่มีเส้นเงินมาถึง

เปิดเหตุผล อสส.ชี้ขาดไม่ฟ้อง “แทนไท” กับพวก ชี้ ไม่มีเส้นเงิน เว็บพนันที่ละเมิดลิขสิทธิ์ “มูฟวี่ทูฟรี” เชื่อมโยงถึงเจ้าตัว
วันนี้ (13 ส.ค.) กรณีเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ทาง สำนักงานอัยการคดีพิเศษ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งชี้ขาดอัยการสูงสุด สั่งไม่ฟ้อง นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับพวกรวม 6 ราย ในคดีความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐาน ฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินสมคบ และร่วมกันฟอกเงิน คดีละเมิดลิขสิทธิ์-เว็บหนังเถื่อน-ฟอกเงิน-เอี่ยวเว็บพนัน มูลค่าเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ขอเพิกถอนหมายจับ นายแทนไท กับพวกที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้อง
โดยคดีนี้ผู้ต้องทั้ง 11 ราย ประกอบด้วย นายนุวัฒน์ ยงยุทธ, นางสาวสารินี นุชนารถ, นายแทนไท ณรงค์กูล, นายพีรเดช ศรียศ, นายพิสิษฐ์ธัช เปรมวณิชยดล หรือ นายพรชัย ปินคำ, นายศรัญญู สมใจ, นายสายชล ยงยุทธ, นายเหมรัศมิ์ ไชยสิงห์ หรือ เขมณัฐสวัสดิ์, นายพิชัย ชาวหญ้าแพรก, นางสาวกุลภัสสร์ สำเภารอด, นายไชยยุทธ์ ศันสนะบวร
สำหรับรายละเอียดเหตุผลที่อัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้องนั้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้สืบเนื่องมาจากคดีที่เป็นความผิดมูลฐาน คือ สำนวนคดีพิเศษที่กล่าวหา นายนุวัฒน์ ยงยุทธ ผู้ต้องหาที่ 1 นางสาวสารินี นุชนารถ ผู้ต้องหาที่ 2 ว่า กระทำความผิดฐานร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพโดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อการค้า โดยกระทำการแพร่เสียงแพร่ภาพภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้เสียหาย จำนวน 63 เรื่อง ของบริษัท วอร์เนอร์ บรอสเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ อิงค์ กับพวก รวม 65 บริษัท ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.movie2free.com ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
โดยผู้ต้องหาที่ 3, 5, 8-11 ไม่ได้ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า ในคดีพิเศษที่ 22/2563 อันเป็นความผิดมูลฐานกรณีเว็บไซต์ www.movie2free.com สำหรับชมภาพยนตร์อันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยการสอบสวน นางสาวศรีแพร บัวจำ ผู้กล่าวหา ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ให้การว่าสำหรับ นายแทนไท ณรงค์กูล ผู้ต้องหาที่ 3 เป็นผู้ใช้ชื่อ “Tantaiz/Tantaiz.1688” มีบทบาทในการติดต่อธุรกิจโฆษณาและเชื่อมโยงกับการดูแลระบบเว็บไซต์หลายแห่ง ได้มีทีมงานชื่อ “Deep” ทำหน้าที่ด้านเทคนิค ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ ทั้งนี้ นายทะเล ชาติสุทธิ์ พยานซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.sakkarinsai8.com ที่ให้บริการเช่าสัญญาณรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ไทย-ต่างประเทศ และรายการ ถ่ายทอดสดออนไลน์ยืนยันว่าประมาณต้นปี
พ.ศ. 2561 ซื้อไฟล์ภาพยนตร์จากเว็บไซต์ www.movie2free.com โดยการติดต่อไปกับบุคคลชื่อ “Tantaiz.1688” ผ่านโปรแกรมไลน์จึงจำได้ว่าชื่อจริง “แทนไท” ที่เคยติดต่อขอให้ลงโฆษณาเว็บไซต์ www.ufa678.com บนเว็บไซต์ www.sakkarinsai8.com แต่จากคำให้การของ นายทะเล ชาติสุทธิ์ ไม่ได้ให้การยืนยันว่า ติดต่อซื้อไฟล์ภาพยนตร์จากเว็บไซต์ www.movie2free.com ผ่านผู้ต้องหาที่ 3 คงยืนยันแค่เพียงว่าซื้อไฟล์ภาพยนตร์จากเว็บไซต์ www.movie2free.com เท่านั้น และให้การยืนยันว่า ผู้ต้องหาที่ 3 ติดต่อขอลงโฆษณาเว็บไซต์ www.ufa678.com ในหน้าเว็บไซต์ www.sakkarinsai8.com ของนายทะเล โดยได้โอนเงินชำระค่าบริการเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 6,000 บาท
และจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาที่ 8-11 เกี่ยวข้องในการโอนเงินให้กับ นางสาวเจนจิรา บำรุงศิลป์ เป็นค่าใช้บริการลงโฆษณาที่เว็บไซต์ www.sakkarinsai8.com ของนายทะเล มิใช่เว็บไซต์ www.movie2free.com ในคดีนี้แต่อย่างใด
และจากรายงานการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก ไม่ปรากฏว่า ผู้ต้องหาที่ 3, 5, 8-11 ได้รับโอนเงินหรือมีการรับโอนเงินต่อจากเส้นทางการเงินจากผู้ต้องหาที่ 1 และผู้ต้องหาที่ 2 อันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน คงปรากฏเส้นทางการเงินจากผู้ต้องหาที่ 3, 8-11 โอนไปยัง นางสาวเจนจิรา บำรุงศิลป์
ทั้งจากพยานหลักฐานในสำนวนไม่ปรากฏว่า นางสาวเจนจิรา บำรุงศิลป์ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ www.movie2free.com และผู้ต้องหาที่ 1 และผู้ต้องหาที่ 2 อย่างไร
แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ผู้ต้องหาที่ 3, 8-11 มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายเว็บไซต์ เช่น www.ufa678.com โดยได้ความจากการสอบสวน นายทะเล ชาติสุทธิ์ ว่า เว็บไซต์ที่ผู้ต้องหาที่ 3 ติดต่อขอให้ลงโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ และมีผู้ต้องหาที่ 8-11 เกี่ยวข้องในการโอนเงินเป็นค่าใช้บริการลงโฆษณาที่เว็บไซต์ www.sakkarinsai8.com ของนายทะเล มิใช่เว็บไซต์ www.movie2free.com ส่วนผู้ต้องหาที่ 5 เป็นผู้จดทะเบียนใช้ชื่อเว็บไซต์ www.movie2free.com ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2557 (ก่อนเกิดเหตุคดีนี้)
ต่อมาภายหลังประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้ต้องหาที่ 5 ไม่สามารถควบคุมดูแลระบบของเว็บไซต์นี้ได้ โดยในช่วงวันเกิดเหตุผู้ต้องหาที่ 1 กับพวกเป็นผู้ควบคุมดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนว่า ผู้ที่เข้าควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ www.movie2free.com คือ ผู้ต้องหาที่ 1 ซึ่งผู้ต้องหาที่ 1 เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.ypsth.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ www.movie2free.com ด้วย กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ต้องหาที่ 1 ยึดเอาเว็บไซต์ www.movie2free.com มาเป็นของตน ดังนี้ ขณะเกิดเหตุในคดีนี้ ผู้ต้องหาที่ 4 มิได้มีส่วนเข้ามาเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือดำเนินการเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ www.movie2free.com ดังกล่าว
ดังนั้น คดีความผิดในส่วนของผู้ต้องหาที่ 3, 5, 8-11 จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ www.movie2free.com ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า อันเป็นความผิดมูลฐาน ดังนั้น การดำเนินคดีในส่วนของการกระทำความผิดฐานฟอกเงินของผู้ต้องหาที่ 3, 5, 8-11 ในคดีนี้ จึงมิใช่การกระทำต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน
และยังปรากฏข้อเท็จจริงจากการสอบสวน พันตำรวจตรี ธฤตวัน วานพัทธ์ พยานปากที่ 25 ว่า ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ รวมทั้งเว็บไซต์ www.movie2free.com ของผู้ต้องหาที่ 1 และผู้ต้องหาที่ 2 แล้วมีความเห็นว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมิใช่เว็บไซต์สำหรับดูภาพยนตร์อย่างเดียว แต่เป็นเว็บไซต์ที่ป้อนกราฟิกและโฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์ โครงสร้างเว็บ ถูกออกแบบให้สมาชิกที่เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าเล่นการพนันออนไลน์ที่ลงโฆษณาและเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้โดยตรง โดยให้ความเห็นว่า เชื่อว่า รายได้หลักของเว็บไซต์ www.movie2free.com มิใช่รายได้จากการชมภาพยนตร์ที่สมาชิกต้องเสียค่าบริการแต่เพียงทางเดียว แต่ยังมีรายได้จากเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวรวมอยู่ด้วย
ซึ่งพนักงานสอบสวนมิได้ทำการสอบสวนแยกให้เห็นถึงที่มาของรายได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว ว่า มีรายได้จากการชมภาพยนตร์เท่าใด และมีรายได้จากการพนันออนไลน์เท่าใด อีกทั้งพยานหลักฐานทางคดี ไม่ปรากฏว่า มีเส้นทางการเงินจากผู้ต้องหาที่ 1, 2, 4, 6 และผู้ต้องหาที่ 7 ที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.movie2free.com อันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานโอนเข้ามายังบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาที่ 3, 5, 8-11 จากพยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ต้องหาที่ 3, 5, 8-11 กระทำความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงินตามข้อกล่าวหา คดีจึงมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง
จึงมีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้อง จึงชี้ขาดไม่ฟ้อง นายแทนไท ณรงค์กูล ผู้ต้องหาที่ 3 นายพิสิษฐ์รัช เปรมวณิชยดล หรือ นายพรชัย ปินคำ ผู้ต้องหาที่ 5 นายเหมรัศมี หรือ โอ๊ต ไชยสิงห์ หรือ เขมณัฐสวัสดิ์ ผู้ต้องหาที่ 8 นายพิชัย ชาวหญ้าแพรก ผู้ต้องหาที่ 9 นางสาวกุลภัสสร์ สำเภารอด ผู้ต้องหาที่ 10 และ นายไชยยุทธ์ ศันสนะบวร ผู้ต้องหาที่ 11 ฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3, 5, 9, 60 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 มาตรา 3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 มาตรา 2, 10 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4
สำหรับคดีดังกล่าว ก่อนหน้านี้ ทางพนักงานสอบสวนดีเอสไอทำความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา ต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ความเห็นจึงถูกส่งต่อไปให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นแย้งมาให้ฟ้องคดี จนอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดเมื่อเร็วนี้สั่งไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหารายสำคัญบางราย