จ่อเรียกสอบ “ชัยชนะ เดชเดโช” ปมตบบ้องหู “รอง ผกก.ทุ่งใหญ่” ลั่นผิดจริงไม่มีละเว้น

รักษาการ ผบช ภ.8 เร่งสอบปม “รอง ผกก.ทุ่งใหญ่” ถูกทำร้ายในงานศพ จ่อเรียกสอบ “ชัยชนะ เดชเดโช” ลั่นดำเนินคดีทุกคน ไม่เว้นแม้มีตำแหน่งทางการเมือง
วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เปิดเผยความคืบหน้ากรณี พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ สวัสดิโกมล รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ถูกทำร้ายร่างกายภายในงานบำเพ็ญกุศลศพในพื้นที่บ้านหัวควน หมู่ 2 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เบื้องต้น พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งใหญ่ ในฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้ว โดยขณะนี้ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมฝ่ายสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ได้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ พร้อมญาติ เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนายกเทศมนตรีตำบลปริก โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรม เมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ ได้นั่งอยู่กับนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงและนำไปสู่การทำร้ายร่างกายกัน
พล.ต.ท.สุรพงษ์ กล่าวว่า จากนี้พนักงานสอบสวนจะเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม รวมถึงจะเชิญนายชัยชนะ มาให้ปากคำ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างรอบด้าน
มีรายงานว่า นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำร้ายร่างกายด้วยการตบเข้าที่บริเวณบ้องหูแล้ว มีการหิ้วตัวหรือพาตัว พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ ออกจากพื้นที่จัดงานหรือไม่ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบในทุกประเด็น รวมถึงขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นายชัยชนะ เคยถูกดำเนินคดีและมีคำพิพากษาของศาลมาแล้ว ดังนั้น การดำเนินการในครั้งนี้จะพิจารณาตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา