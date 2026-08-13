ปคบ.ทลายโกดังเครื่องสำอางเถื่อนจากญี่ปุ่น ยึดของกลาง 8.3 หมื่นชิ้น

MGR Online - ตำรวจ ปคบ.ทลายโกดังสมุทรปราการ! ยึดเครื่องสำอาง-อาหารเสริม 8.3 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ลักลอบนำเข้าจากญี่ปุ่น ขายออนไลน์ รับทำมานานกว่า 4 ปี
วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม ยาบำรุง ลักลอบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 116 รายการ รวมจำนวน 83,483 ชิ้น มูลค่ากว่า 8,348,300 บาท
สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่า ปัจจุบันมีผู้ค้าจำนวนมากลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม ยาบำรุง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ไม่มีการแสดงฉลากภาษาไทยตามร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส กระทั่งทราบว่า สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกลักลอบนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ผ่านการตรวจสอบหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เมื่อทำการลักลอบเข้ามาภายในประเทศแล้ว มักจะถูกนำไปจัดเก็บไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเตรียมกระจายขายตามร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
จากการสืบสวนยังพบว่า โกดังแห่งนี้เดิมใช้เป็นสถานที่พักและจัดเก็บสินค้านำเข้า ต่อมาได้เปิดให้บริการรับฝากสินค้าและรับจ้างแพ็กบรรจุสินค้าส่งแก่ผู้สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในแต่ละวัน โดยให้บริการกับผู้ประกอบการหลายราย มียอดขายวันละ 200-300 ชิ้น ค่าบริการบรรจุภัณฑ์กล่องละ 10-12 บาท ทำเช่นนี้มานานกว่า 4 ปี จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.อาหาร และ พ.ร.บ.ยา ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป