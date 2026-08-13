สายสัมพันธ์ “พิ้งกี้-อภิรักษ์“ สูบเหยื่อแชร์ลูกโซ่ Forex-3D! ความเสียหายพันล้าน

คดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ถามว่า น.ส.สาวิกาไชยเดช หรือ “พิ้งกี้” นักแสดงสาวหน้าคม ที่เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก ประจักษ์ผลงานละครและโฆษณาอย่างโชกโชน มารู้จัก Forex-3D ได้อย่างไร
จากข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระบุว่า นายกิตติเชษฐ์ ไชยเดช (ชื่อเดิมคือ นายสรายุทธ ไชยเดช) พี่ชายแท้ๆ ของ “พิ้งกี้” มีความสนิทกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex-3D และเป็นผู้ชักชวน นางสรินยา ไชยเดช มารดา กับ “พิ้งกี้” ให้เข้ามาลงทุนในระบบ
ครอบครัวของ “พิ้งกี้” จึงไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ Forex-3D แบบคนแปลกหน้าที่เพิ่งมารู้จักกันตอนเกิดคดี แต่มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ นายอภิรักษ์ อยู่ก่อนหน้านี้
แล้ว “บทบาทของพิ้งกี้” คืออะไร?
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยระบุเองว่า “พิ้งกี้” น่าจะอยู่ในระดับ “ผู้ร่วมลงทุน” มากกว่าผู้ชักชวนหรือแม่ข่าย โดยกลุ่มบุคคลในคดีมีหลายบทบาท เช่น ผู้ลงทุน ผู้ชักชวน และแม่ข่าย แต่เรื่องไม่ได้จบเพียงว่า “เป็นนักลงทุนธรรมดา”
จุดที่ทำให้ “พิ้งกี้” ไม่ได้ถูกมองว่าเป็น “ผู้ลงทุนทั่วไป” โดยพบโครงสร้างบริษัทและความสัมพันธ์ทางธุรกิจของครอบครัว เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งบริษัท อาร์เอ็มเอส แฟมิเลี่ย จำกัด (RMS Famelia) ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการลงทุน จดทะเบียน 2 มี.ค.58 มีนายอภิรักษ์และพี่ชายของ “พิ้งกี้” เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และสมาชิกครอบครัวของ “พิ้งกี้” หลายคน รวมถึง “พิ้งกี้” เองก็มีชื่อเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าว
อีกบริษัทหนึ่งคือ อาร์เคเค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (RKK Entertainment) ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ รายการบันเทิง รายการโทรทัศน์ ยังมีชื่อ “พิ้งกี้” และแม่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับ นายอภิรักษ์ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม “พิ้งกี้” ไม่ได้จัดอยู่ใน “เป็นแม่ข่าย/ผู้ชักชวน” และเจ้าตัวยืนยันต่อศาลว่าเป็นเพียงนักลงทุนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือหลอกผู้เสียหาย แต่คดีที่ถูกฟ้องก็มีรายนามทั้ง นายอภิรักษ์ รวมทั้ง “พิ้งกี้” พี่ชาย แม่ และจำเลยอื่นๆ รวม 24 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,489 ล้านบาท และมีผู้เสียหายจำนวนมาก
แม้ในวันที่ 13 ส.ค.69 ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษา สำหรับคดี Forex-3D ที่มี “พิ้งกี้” ครอบครัว และจำเลยรวม 24 คน ดังนั้นการกล่าวว่า “พิ้งกี้มีความผิด” ณ ตอนนี้ยังไม่ควรถือเป็นข้อยุติทางกฎหมาย สุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล