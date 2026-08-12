พสกนิกรคลองหลวงพร้อมใจทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล 12 สิงหา

วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ที่อาคารปลูกศรัทธา 2 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี น.ส.อภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมี พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ในพื้นที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาต ขณะที่นายองอาจ ณฐ ธรรมนิทา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนสมาชิก อส. อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และประชาชนชาวคลองหลวง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โอกาสนี้ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ (รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์และพสกนิกรทั้งที่ร่วมพิธีในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และตั้งจิตอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
พิธีดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง ได้พร้อมใจกันประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญบุญกุศล และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมกันสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป