วัดพระธรรมกายรวมพลัง 180 เยาวชนจาก 17 สถาบัน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

วันที่ 12 สิงหาคม 2569 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า ชมรมอาสาพาสำเร็จ วัดพระธรรมกาย ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ร่มไม้แห่งธรรม” ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี โดยมีเยาวชนจิตอาสาจาก 17 สถาบัน จำนวน 180 คน พร้อมด้วยชาวบ้าน ผู้นำชุมชน คณะสงฆ์ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
พลังจิตอาสานำโดยนายวรวุฒิ สร้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด คณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้สาธิตขั้นตอนการปลูกต้นไม้และการใช้อุปกรณ์พร้อมแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 5 คน จากนั้นร่วมกันขุดหลุม นำต้นไม้ลงปลูก กลบดิน และปรับภูมิทัศน์โดยรอบมีพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด
พระธีรภัทร์ ญาณภทฺโท ประธานชมรมอาสาพาสำเร็จ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “ร่มไม้แห่งธรรม” ครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 12 สิงหามหาราชินีแล้ว ยังมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นให้แก่อนุสรณ์สถานบางนางแท่นอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของการทำงานจิตอาสาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การปลูกต้นไม้ ไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม โดยหวังให้ประสบการณ์จากการลงมือทำในครั้งนี้เติบโตเป็นจิตสำนึกด้านจิตอาสาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป