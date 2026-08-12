ผบ.ตร.กำชับสอบตรงไปตรงมา ปม "อดีตรมต." บ้านใหญ่เมืองคอน ตบหัวรอง ผกก. ย้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

โฆษก ตร. เผย ผบ.ตร. กำชับคดี "อดีตรัฐมนตรี" บ้านใหญ่ ตบหัว รอง ผกก. กลางงานศพนครศรีฯ ย้ำทำตรงไปตรงมา ตามพยานหลักฐาน หากพบผิดดำเนินคดีทันที ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีสิทธิพิเศษ ยันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
จากกรณีเกิดเหตุอื้อฉาวสะเทือนวงการการเมืองในจ.นครศรีธรรมราช หลังมีการกล่าวหาว่า “อดีตรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ในพื้นที่ ก่อเหตุตบศีรษะนายตำรวจระดับรองผู้กำกับ สภ.ทุ่งใหญ่ กลางงานศพ ต่อหน้านักการเมืองและผู้นำท้องถิ่นจำนวนมาก มีการอ้างว่าสาเหตุมาจากความไม่พอใจที่นายตำรวจรายดังกล่าวไม่ช่วยหาเสียง
วันนี้ (12 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้โทรศัพท์กำชับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กำกับดูแลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา ยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใด
ขณะนี้ได้กำชับพนักงานสอบสวนให้รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วน หากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใด จะต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น ไม่มีสิทธิพิเศษ และไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิด และหากมีความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ จะรายงานให้ประชาชนทราบต่อไป