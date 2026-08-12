ญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ “พ.ต.อ.ธงชัย” กลับบ้าน นำรถ Volvo คันเกิดเหตุจำลองเหตุการณ์

ญาตินิมนต์พระทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ “พ.ต.อ.ธงชัย” กลับบ้าน นำรถ Volvo คันเกิดเหตุมาจำลองเหตุการณ์ พร้อมขุดดินจุดเกิดเหตุตามความเชื่อ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโศกเศร้า
วันนี้ (12 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 09.00 น. ญาติของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกยิง ได้เชิญพระสงฆ์ 1 รูป จาก วัดสพานสูง มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีบรรดาเพื่อน พี่น้อง คนใกล้ชิด รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนหลายราย เดินทางมาร่วมพิธีและร่วมไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า
ทางญาติได้นำรถยนต์หรูของ พ.ต.อ.ธงชัย ยี่ห้อ Volvo สีดำ ทะเบียน กษ xx นนทบุรี มาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุในลักษณะใกล้เคียงกับช่วงเกิดเหตุ โดยเปิดกระจกฝั่งซ้ายบริเวณประตูผู้โดยสารด้านหน้าค้างไว้ประมาณครึ่งบาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ พ.ต.อ.ธงชัย นั่งและถูกยิง
ส่วนบริเวณประตูฝั่งคนขับ มีการแง้มประตูไว้ประมาณครึ่งหนึ่ง เพื่อจำลองเหตุการณ์ เนื่องจากหลังเกิดเหตุคนขับรถได้รับบาดเจ็บและเปิดประตูวิ่งหนีออกจากรถเพื่อเอาชีวิตรอด
สำหรับพิธีเชิญดวงวิญญาณครั้งนี้ ญาติได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าไตร สายสิญจน์ และเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิต มาประกอบพิธี นอกจากนี้ยังมีการนำเหรียญเงินใส่พาน พร้อมใช้มีดขุดและงัดดินบริเวณจุดเกิดเหตุจำนวนหนึ่ง นำมาใส่พานเพื่อประกอบพิธีตามความเชื่อ ก่อนนำสิ่งของกลับไปประกอบพิธีต่อที่บ้านและสถานที่จัดงานศพต่อไป