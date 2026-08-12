นัดฟังพิพากษาพรุ่งนี้ "อภิรักษ์" - "พิ้งกี้" พร้อมครอบครัว กับพวก คดี Forex 3D เสียหาย 2.5 พันล้าน

ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา พรุ่่งนี้(13 ส.ค.) คดี "อภิรักษ์ โกฎธิ" "พิ้งกี้" นักแสดงสาว และครอบครัว กับพวก ฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เสียหายกว่า 2,489 ล้านบาท
วันที่ 13 ส.ค.ที่ห้องพิจารณา 806 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex3D หมายเลขดำ อ 853/2564 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร รวมทั้ง น.ส.สาวิกาไชยเดช หรือ พิ้งกี้ นักแสดงสาวชื่อดัง นางสรินยา ไชยเดช มารดา นายกิตติเชษฐ์ หรือสรายุทธ ไชยเดช พี่ชาย กับพวกรวม 24 คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
อัยการโจทก์ฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 กันยายน 2563 พวกจำเลย ร่วมกันหลอกลวงประชาชน โดยโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้มาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กชื่อ “ฟอร์เร็กซ์3ดี” (www.Forex-3D.com ) และใช้ชื่อกองทุน “ฟอร์เร็กซ์ 3D” โดยจำเลยที่ 2 ที่มีจำเลยที่ 1 ดำเนินการอ้างว่า มีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 15,000 บาท ต่อมามีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศ เพียงแต่ขอให้ผู้เข้าร่วมลงทุนฝากเงินเข้ามาก็สามารถที่จะรอรับเงินกำไรปันผลได้เลย โดยมีการประกันเงินต้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการขาดทุน ทำให้มีผู้หลงเชื่อ 9,842 รายหลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุนกับพวกจำเลยกว่า 2,489 ล้านบาท ทั้งที่ความจริงพวกจำเลยไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนอะไรทั้งสิ้น และไม่มีการประกอบกิจการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศกันจริงตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด
เหตุเกิดที่แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.และท้องที่อื่นๆทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกัน
โจทก์ขอให้ลงโทษพวกจำเลยตามความผิดและร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายด้วย
ทั้งนี้ จำเลยให้การปฏิเสธและส่วนมากถูกคุมขังในเรือนจำ ยกเว้นน.ส.สาวิกา ไชยเดช จำเลยที่ 7 ได้รับการประกันตัววงเงิน 5 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ผู้กระทำผิดคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D มีหลายกลุ่มและถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาล รวมทั้งกลุ่มของ "ดีเจแมน" นายพัฒนพล กุญชร และ "ใบเตย" น.ส.สุธีวัน ทวีสิน นักร้องชื่งดังกับพวกรวม 6 คนด้วย โดยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 ศาลอาญาพิพากษายกฟัองจำเลยในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์มีเหตุสงสัยตามสมควร และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
สำหรับายชื่อจำเลยรวม 24 คนตามลำดับดังนี้
1 นายอภิรักษ์ โกฎธิ
2 บ.อาร์เอ็มเอสแฟมิเลียจก.โดยนายสรายุทธ หรือกิตติเชษฐ์ ไชยเดช
3 บ.มีดีเพย์จก.โดยนายศิษฎ์ธนาฒย์ โพธิเงิน
4 นายศิษฎ์ธนาฒย์ โพธิเงิน
5 นายสุภิญโญ มีสมปราชญ์
6 นายสรายุทธ หรือกิตติเชษฐ์ ไชยเดช พี่ชายพิงค์กี้
7 น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิ้งค์กี้ อดีตนักแสดงชื่อดัง
8 นางสรินยา ไชยเดช แม่พิ้งค์กี้ และนายสรายุทธ
9 นายณัฐธีร์ พีระชัยรมย์หรือนายวาริท อาเช่อร์ หรือนายพสิษฐ์ ศุภศักดิ์ธนินท์
10 นายศิรเมษฐ์ สุภัคศิริประสาน
11 นายธรรศิวรรฒ จันทานุกูล
12 นายปฏิภาณ มะนัส
13 นายอนุพงศ์ จุลมุสิก
14 นายนวพล เรืองอักษร
15 นายรพีพัฒน์ ภิรมย์จันทร์
16 นายสุรสิทธิ์ คำยันต์
17 นายณัฐพงษ์ ปัญญาวงค์
18 นางนงนุช โกฎธิ
19 นายกิตติชัย โกฎธิ
20 นายอับดุลฮากีม ปิมะแม
21 น.ส.ภคมน สีลุน
22 นายกษม กลปราณีต
23 น.ส.ธัญญนันช์ ณัฐนนท์ชญนัท และ
24 นายทินกร โกฎธิ