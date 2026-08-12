คุกคืนแรก! “ฉลอง“ ไม่ชินปกตินอนกลางวัน มีโรคความดันโลหิต พกยาประจำตัวมาด้วย

MGR Online - “ฉลอง เรี่ยวแรง” เข้าเรือนจำฯ คืนแรก อยู่แดนกักโรคโควิด 5 วันตามมาตรการ ปรับตัวได้ ไม่เครียด แต่นอนหลับยากตอนกลางคืน เป็นความดันโลหิตสูงเล็กน้อย พกยาประจำตัว
วันนี้ (12 ส.ค.) แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เปิดเผยกรณีศาลจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว นายฉลอง เรี่ยวแรง อายุ 71 ปี ผู้ต้องหาคดีบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต ก่อนนำตัวฝากขังระหว่างพิจารณาคดียังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ว่า ผู้ต้องขังถูกนำตัวเข้าห้องกักโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 5 วัน (11 ส.ค.-16 ส.ค.69) โดยในคืนวันแรก พบว่านายฉลองสามารถปรับตัวและรับประทานอาหารของเรือนจำฯ ได้ตามปกติ โดยอาหารมื้อเย็นของเรือนจำฯ วานนี้ (11 ส.ค.) เป็นเมนูแกงป่าไก่หน่อไม้สด ข้าวสวย และไข่ไก่ต้ม พร้อมยืนยันว่า การจัดอาหาร เครื่องใช้และการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป ไม่มีสิทธิพิเศษและไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่าง
แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า ส่วนโรคประจำตัวของนายฉลอง พบว่ามีระดับความดันโลหิตสูงเล็กน้อย และมียาประจำตัวติดตัวมา เจ้าหน้าที่จึงได้นำเข้าสู่กระบวนการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ตามความเหมาะสม ทั้งยังมีการประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้น ไม่มีความกังวลเรื่องคดี แต่มีความกังวลเรื่องการนอนหลับเล็กน้อย เพราะเดิมเจ้าตัวเป็นคนนอนกลางวัน จึงทำให้ในช่วงกลางคืนหลับ ๆ ตื่น ๆ จึงต้องรับประทานยานอนหลับ
“กรณีเรื่องความปลอดภัยและการจำแนกผู้ต้องขังนั้น การจัดพื้นที่ควบคุมและจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ทางเรือนจำฯ จะพิจารณาจากคดี ประวัติ พฤติกรรม สุขภาพ ความเสี่ยง อย่างไรก็ดี กรณีที่นายฉลอง เคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ (ตำแหน่งผู้คุม) มาก่อนนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาประกอบการประเมินตามขั้นตอน แต่ไม่ได้ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษหรือการปฏิบัติที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์”
แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม ปิดท้ายว่า กรณีการเยี่ยมญาติและการพบทนายความนั้น เป็นตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ โดยคำนึงถึงทั้งสิทธิของผู้ต้องขังและความปลอดภัยของส่วนรวม ทั้งนี้ เมื่อนายฉลอง ครบกำหนดแยกกักโรค 5 วัน (วันที่ 17 ส.ค.69) ญาติและครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ต้องขังระบุรายชื่อไว้ ก็สามารถติดต่อขอเยี่ยมได้ตามระเบียบ ส่วนทนายความสามารถติดต่อเข้าพบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายหลังพ้นระยะการแยกกักโรคแล้ว