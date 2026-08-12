เปิดสถิติ น่าห่วง! เยาวชนไทยก่อคดีเพิ่มขึ้น ทั้งเกี่ยวข้องยาเสพติด - อาวุธปืน

เปิดสถิติ! น่าห่วงเยาวชนไทยมีแนวโน้มก่อคดีเพิ่มขึ้น ในรอบ 5 ปี ทั้งข้อหายาเสพติดและอาวุธปืน นายกฯ-รัฐบาลเร่งหามาตรการคุ้มครองสังคม ลดปัญหาอาชญกรรม
จากกรณีเหตุการณ์เด็กนักเรียนชาย อายุ 14 ปี กราดยิงยิงเพื่อนนักเรียนและคุณครู ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ส่งผลให้ครูและนักเรียนรวมทั้งปู่กับย่า และผู้ก่อเหตุที่ยิงตัวตาย เสียชีวิต รวม 8 ราย บาดเจ็บอีก 20 กว่าราย เมื่อช่วงสายวันที่ 7ส.ค. 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เด็กก่อเหตุความรุนแรง
เวลาไล่เลี่ยกันก็มีคลิปเหตุการณ์ เด็กนักเรียน ชั้นม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ถูกเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกันจำนวน 3 คน ข่มขู่ไถเงิน ทำร้ายร่างกาย และใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายมาตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 มานานกว่า 2 ปี จนผู้เสียหายทนพฤติกรรมไม่ไหว จึงนำเรื่องแจ้งผู้ปกครอง ซึ่งได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเพื่อนที่รุมกันข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ล่าสุดพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย สอบปากคำเยาวชนผู้เสียหายต่อหน้าทีมสหวิชาชีพ สอบปากครูในโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้ง 2 ข้อกล่าวหา แก่เยาวชนที่ก่อเหตุ ทั้ง 3 ราย คือ "กรรโชกทรัพย์" และ "ทำร้ายร่างกาย"
รวมทั้งคลิปดังที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เหตุการณ์นักเรียนรุ่นพี่และลูกชาย สจ. โรงเรียนดัง ย่านสามเสน ใช้อาวุธปืน (ภายหลังทราบว่าปืนอัดแก๊ส กระสุนพลาสติก) ข่มขู่นักเรียนรุ่นน้อง ชั้นม.3 รายงานข่าวแจ้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 ก.ค.2569 เป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนภายในโรงเรียนเดียวกัน โดยนักเรียนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีปัญหาและมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อน
กระทั่งผู้ปกครองเด็กนักเรียนผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.สามเสน โดยพล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.มอบหมาย พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 สั่งการพนักงานสอบสวน สน.สามเสน รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานกับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อได้สอบปากคำผู้เสียหาย และผู้ก่อเหตุต่อหน้าทีมสหวิชาชีพ พร้อมแจ้ง“ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย” กับ นักเรียนรุ่นพี่วัย 17 ปี ที่ก่อเหตุ ขั้นตอนเข้าสู่กระบวนของศาลเยาวชนและครอบครัว
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันจึงมีคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยู่ในกระบวนการจำนวนมาก
มาดูรายงานสรุปสถิติคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ ( ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาล
เยาวชนและครอบครัว ภาค 1-ภาค 9) 5 ปี ล่าสุด ตั้งแต่ปี 2565-2569
ปี 2565 คดีเข้าสู่การพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 35,051 คดี
- พิจารณาเสร็จ จำนวน 30,104 คดี
ปี 2566 คดีเข้าสู่การพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 35,154 คดี
- พิจารณาเสร็จ จำนวน 30,927 คดี
* ปี 2567 คดีเข้าสู่การพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 36,212 คดี
- พิจารณาเสร็จ จำนวน 31,578 คดี
* ปี 2568 คดีเข้าสู่การพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 37,030 คดี
- พิจารณาเสร็จ จำนวน 32,451 คดี
*ปี 2569 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.) คดีเข้าสู่การพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 20,550 คดี
- พิจารณาเสร็จ จำนวน 15,567 คดี
ส่วนข้อหาคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณา สูงสุด 5 อันดับ ของศาลเยาวชนทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2565
ได้แก่ ความผิดตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 5,118 คดี
ความผิดฐานลักทรัพย์ จำนวน 956 คดี
ความผิดพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 947 คดี
ความผิด พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ พ.ศ. 2490 จำนวน 841 คดี
ความผิด ลหุโทษ จำนวน 481 คดี
ความผิดอื่นๆ จำนวน 3,981 คดี รวมทั้งสิ้น 12,329 คดี
ข้อหาคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ของศาลเยาวชนทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.ศ. 2566
ได้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 3,476 คดี
ความผิด พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ พ.ศ.2490 จำนวน 1,435 คดี
ความผิดฐานลักทรัพย์ จำนวน 1,223 คดี
ความผิดลหุโทษ จำนวน 888 คดี
ความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 669 คดี
ความผิดอื่นๆ จำนวน 4,899 คดี รวมทั้งสิ้น 12,590 คดี
ข้อหาคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ของศาลเยาวชนทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2567
ได้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 4,027 คดี
ความผิดตามพ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ พ.ศ.2490 จำนวน 1,624 คดี
ความผิดฐานลักทรัพย์ จำนวน 1,371 คดี
ความผิดลหุโทษ จำนวน 1,113 คดี
ความผิดต่อร่างกาย จำนวน 664 คดี
ความผิดอื่นๆ จำนวน 6,037 คดี รวม 14,836 คดี
ข้อหาคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ของศาลเยาวชนทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2568
ได้แก่ประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 4,929 คดี
ความผิดฐานลักทรัพย์ จำนวน 1,642 คดี
ความผิดตามพ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ พ.ศ.2490 จำนวน 1,413 คดี
ความผิดลหุโทษ จำนวน 916 คดี
ความผิดต่อร่างกาย จำนวน 636 คดี
ความผิดอื่นๆ จำนวน 3,112 คดี รวมทั้งสิ้น 12,648 คดี
ข้อหาอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ของศาลเยาวชนทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569
ได้แก่ ความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 2,333 คดี
ความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ พ.ศ.2490 จำนวน 621 คดี
ความผิดฐานลักทรัพย์ จำนวน 474 คดี
ความผิดลหุโทษ จำนวน 443 คดี
ความผิดต่อร่างกาย จำนวน 270 คดี
ความผิดอื่นๆ จำนวน 2,616 คดี รวมทั้งสิ้น 6,757 คดี
จะเห็นว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2565 มีคดีที่เยาวชนกระทำผิด และเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะครึ่งปีแรกพ.ศ.2569 ตั้งแต่เดือน มกราคม มีคดีของเยาวชน กว่า 20,000 คดี แต่ส่วนใหญ่คดีการกระทำผิดของเยาวชนเป็นคดีที่ไม่ซับซ้อน ศาลเยาวชนและครอบครัวใช้เวลาไม่นาน สามารถพิจารณาเสร็จอย่างรวดเร็ว
ส่วนข้อหาที่เยาวชนส่วนใหญ่กระทำผิด คือ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลักทรัพย์ และการใช้อาวุธปืน ฯ
ซึ่งน่ากังวลว่าวัยรุ่นจะเข้าถึงอาวุธปืนมากขึ้น เมื่อก่อนจะปรากฏเป็นข่าววัยรุ่นนักเรียนสถาบันวิชาชีพ หรือ นักเรียนช่าง พกพาและใช้อาวุธปืน แต่ปัจจุบันปรากฏเริ่มปรากฏข่าว นักเรียนมัธยมใช้อาวุธปืน สังคมไทยจึงน่าเป็นห่วงเรื่องการใช้อาวุธปืนเช่นเดียวกับคดียาเสพติด และการก่อเหตุอาชญากรรมอื่นๆ ที่นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงมหาดไทย ห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน และมาตรการควบคุมอาวุธปืนฯ ทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยลดอาชญากรรมได้ในอนาคต
ข้อมูลคดีของศาลเยาวชนฯค่อนข้่างสอดคล้อง กับ จากที่ นายโกมล พรมเพ็ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลแก้ไขพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์นี้ ว่า สังคมในปัจจุบัน
ปรากฏข่าวเด็กและเยาวชนก่อเหตุในคดีอาชญากรรม ซึ่งระดับการก่อเหตุความรุนแรงในคดีเพิ่มขึ้น คดีที่มาเป็นอันดับแรกยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติด คดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องอาวุธปืน และต้องยอมรับว่าสังคมในปัจจุบันเด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายมากขึ้น