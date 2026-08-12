เด็ดหัวเครือข่ายยาเสพติดเมืองกาญจน์ ยึดทรัพย์กว่า 8.3 ล้าน

MGR Online - ป.ป.ส. - นครบาล เปิดปฏิบัติการ 90 วัน กรุงเทพปลอดภัย (Safe BKK) จับกุมเครือข่ายยานรกรายใหญ่ ยึดทรัพย์กว่า 8.3 ล้าน พร้อมขยายผลขบวนการ
วันนี้ (12 ส.ค.) สำนักงาน ป.ป.ส. ภายใต้การนำของ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. บูรณาการกำลังร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้แก่ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติด บุกรวบผู้ต้องหารายสำคัญตามประกาศสืบจับ พร้อมยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 8.3 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สืบเนื่องจากการขยายผลจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 ได้ทำการจับกุม นายวีรเทพ หรือลีซอ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมหาศาลกว่า 15,600,000 เม็ด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามล่าตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ
การขยายผลปราบปรามในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนภายใต้ ปฏิบัติการ 90 วัน กรุงเทพปลอดภัย (Safe BKK) ซึ่งเป็นแผนระดมกวาดล้างและตัดวงจรยาเสพติดครั้งใหญ่ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการฐานข้อมูลการข่าวระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส., กองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามตั้งแต่ผู้ค้ารายย่อยไปจนถึงการทลายเครือข่ายรายใหญ่ และตัดวงจรการเงินอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา 90 วัน
ล่าสุด วันที่ 11 สิงหาคม 2569 สำนักงาน ปปส.กทม. ภายใต้การอำนวยการของ นายปฤณ เมฆานันท์ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 เข้าปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายของนายทองดี ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จนสำเร็จตามเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญที่ทาง ป.ป.ส. ต้องการตัวตามประกาศสืบจับได้จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายทองดี, นายประวิทย์ และนายสมทัด (สัญชาติลาว)
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปตรวจสอบตามประมวลกฎหมายยาเสพติด รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 8,300,000 บาท ประกอบด้วย อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มูลค่าประมาณ 3,500,000 บาท , อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มูลค่าประมาณ 3,000,000 บาท , รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่าประมาณ 350,000 บาท และ รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีบรอนซ์ จำนวน 2 คัน มูลค่ารวมประมาณ 1,000,000 บาท
สำนักงาน ป.ป.ส. และ บช.น. จะสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินของเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ