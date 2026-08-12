ครูเกษียณวัย 70 ปี จุดเตาอั้งโล่รมควันเสียชีวิตในห้องพัก พบสมุดเขียนข้อความถึงลูกชาย คาดเครียดเรื่องเงิน

วันนี้ (11 ส.ค. 69) เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องพักเอื้ออาทรวัดกู้ 2 ชั้น 1 อาคาร 96 จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในห้องพัก พบศพนางเตือนจิต สุรสิทธิ์ อายุ 70 ปี อดีตครูเกษียณโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และเป็นชาวปากเกร็ด จ.นนทบุรี นอนตะแคงกอดหมอนข้างอยู่บนเตียง สวมเสื้อยืดสีชมพู กางเกงขาสั้น
บริเวณข้างเตียงพบเตาอั้งโล่ โดยยังมีถ่านอยู่ภายในเตา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าสภาพเตายังใหม่ ลักษณะเพิ่งซื้อมาและถูกนำมาจุดไฟภายในห้อง ก่อนเกิดเหตุรมควันจนเสียชีวิต
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบสมุดโน้ตจำนวน 1 เล่ม ซึ่งผู้เสียชีวิตเขียนข้อความทิ้งไว้ก่อนเสียชีวิต มีลักษณะเป็นข้อความถึงลูกชาย ระบุเรื่องการติดต่อและเอกสารต่าง ๆ หลังจากเสียชีวิต รวมถึงเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลังเสียชีวิต โดยระบุว่าเอกสารบางส่วนอยู่ภายในรถ
จากการสอบถามนายสถาพร ใจชื้น อายุ 42 ปี ลูกชายผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็นแม่ของตนเอง มีโรคประจำตัวทั้งความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยตนพักอาศัยอยู่กับแม่เพียง 2 คน
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้า ตนออกไปทำงานและยังเห็นแม่ขายขนมอยู่บริเวณหน้าปากซอย กระทั่งช่วงเย็นหลังกลับจากที่ทำงาน ตนเดินมาเรียกแม่เพื่อให้ไปรับประทานอาหาร แต่พบว่ามีความผิดปกติ เนื่องจากมีผ้าขนหนูถูกนำมาอุดบริเวณประตูห้อง จึงพยายามดันประตูเข้าไป ก่อนพบว่าแม่เสียชีวิตอยู่ภายในห้อง
นายสถาพร กล่าวว่า ครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับแม่คือช่วงเช้าก่อนออกไปทำงาน ส่วนเรื่องหนี้สินหรือปัญหาทางการเงิน ตนไม่ทราบรายละเอียด เพราะแม่ไม่เคยเล่าให้ฟัง แต่ก่อนหน้านี้ตนได้พูดคุยกับเพื่อนของแม่ และคาดว่าแม่อาจมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ส่วนเตาอั้งโล่ที่พบภายในห้องนั้น ตนเชื่อว่าเพิ่งซื้อมา เนื่องจากสภาพยังใหม่ และพบว่ามีการจุดไฟเพื่อรมควันภายในห้องก่อนที่แม่จะเสียชีวิต โดยแม่ยังเขียนสมุดโน้ตทิ้งไว้ ระบุว่าจะต้องไปติดต่อที่ใดบ้างหลังจากเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตให้แพทย์และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไป