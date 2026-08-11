เผาแล้ว ฌาปนกิจ 3 ศพ ปู่-ย่า-หลาน 14 ปี เหยื่อเหตุกราดยิงในรร.

วันนี้(11 ส.ค.69) เวลา 16.00 น.บรรยากาศที่วัดเต็มรักสามัคคี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยวันนี้มีการจัดพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ประกอบด้วย นายสมจิตต์ ยิ้มเรือง อายุ 73 ปี ผู้เป็นปู่ นางพรทิพย์ ยิ้มเรือง อายุ 68 ปี ผู้เป็นย่า และ ด.ช.พัชฏ ยิ้มเรือง หรือ “กูเกิ้ล” อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3/8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมพระราชทานเพลิงศพ โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
สำหรับการจัดพิธีฌาปนกิจศพทั้ง 3 ราย เจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่โดยศพของ นายสมจิตต์ ผู้เป็นปู่ และ นางพรทิพย์ ผู้เป็นย่า ตั้งอยู่บริเวณด้านบนเมรุ ส่วนศพของ ด.ช.พัชฏ หรือ “กูเกิ้ล” ตั้งอยู่บริเวณเตาเผาด้านล่าง โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแถวพิธี ก่อนเริ่มประกอบพิธีฌาปนกิจในเวลา 16.00 น.
ตลอดช่วงก่อนเริ่มพิธี บรรดาญาติพี่น้อง ครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึงคณะครูจากโรงเรียนเต็มรักศึกษา ต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งทั้ง 3 ร่างเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว
ขณะที่ทีมข่าวได้เข้าสอบถามความรู้สึกของคุณพ่อของ ด.ช.พัชฏ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต โดยคุณพ่อกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถทำใจและยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ยังคงรู้สึกเสียใจอย่างมาก และยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับสื่อมวลชนในเวลานี้
ก่อนที่ญาติและผู้ร่วมงานจะร่วมกันส่งทั้ง 3 ร่างเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความโศกเศร้าและความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวและคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก