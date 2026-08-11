“ณรงค์” อดีตสส.นนท์ โต้ “ฉลอง” ปมเงิน 11 ล้าน ยันไม่เคยได้ยินมาก่อน เชื่อพูดเพื่อเอาตัวรอด

“ณรงค์ จันทนดิษฐ์” อดีตสส.นนทบุรี โต้ “ฉลอง” ปมเงิน 11 ล้าน ยันไม่เคยได้ยินมาก่อน เชื่อเป็นคำกล่าวอ้างเพื่อเอาตัวรอด ชี้ “พ.ต.อ.ธงชัย” ฐานะมั่นคง-มีทรัพย์สินจำนวนมาก ขนาดเงินเดือนยังไม่รับ พร้อมเรียกร้องบังคับใช้มาตรการห้ามพกปืนจริงจัง
วันนี้ (11 ส.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น.ที่วัดสพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายณรงค์ จันทนดิษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยกรณีถูกนายฉลอง เรี่ยวแรง อ้างชื่อ โดยระบุถึงประเด็นเงิน 11 ล้านบาท ว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน จนกระทั่งนายฉลองออกมาพูดผ่านสื่อ ส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นความจริง เนื่องจากพ.ต.อ.ธงชัยและครอบครัวมีฐานะมั่นคง มีธุรกิจหลายอย่าง มีทรัพย์สินหลักร้อยล้านบาท แม้กระทั่งเงินเดือนส่วนตัวก็ยังมอบให้เด็กยากจนตามโรงเรียนต่างๆ จึงมองว่าอาจเป็นทางฝั่งนายฉลองมากกว่าที่ไปรับเงินจากพ.ต.อ.ธงชัย ไป การออกมาให้ข่าวลักษณะนี้เชื่อว่าเป็นเพียงการพูดเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น
นายณรงค์ ยังได้เล่าถึงการลงสมัครเลือกตั้งในอดีตว่า ตนเองเข้ามาลงสมัคร สส. เบอร์ 2 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แทนผู้สมัครที่เสียชีวิต โดยการสนับสนุนของพ.ต.อ.ธงชัย ซึ่งพรรคให้เงินสนับสนุนมา 300,000 บาท และพ.ต.อ.ธงชัยช่วยดูแลบางส่วน ในการเลือกตั้งครั้งนั้น นายฉลองลงสมัครก่อน ตนลงสมัครได้เบอร์ 2 ส่วนนายสุชาติ บรรดาศักดิ์ ได้เบอร์ 3 โดยนายฉลองเคยบอกกับตนว่าจะไม่ลงแข่ง ไม่ติดป้าย และไม่ขึ้นรถหาเสียง แต่จะขอแข่งกับนายสุชาติแทน ซึ่งตนก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง โดยพบกันครั้งสุดท้ายพร้อมกัน 3 คนในวันที่พ.ต.อ.ธงชัย ลงสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ. สมัยที่ผ่านมา หลังจากนั้นตนก็ไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก เนื่องจากหันไปทำสวน
อย่างไรก็ตาม ตนเองไม่เชื่อว่าคำให้การของนายฉลอง เรื่องที่ไปทวงเงินพ.ต.อ.ธงชัย 11 ล้าน มองว่าไม่เป็นความจริง ญาติ พี่น้อง พ.ต.อ.ธงชัย มีเงินเป็นร้อยล้าน มีธุรกิจหลายอย่าง ขนาดเงินเดือนของตัวเองยังยกให้ เด็กยากจนตามโรงเรียนต่างๆเลย
นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า ตอนทราบข่าวว่าพ.ต.อ.ธงชัย ถูกยิง ตนเองรู้สึกช็อกจนไม่สามารถขับรถได้ เพราะมองว่าพ.ต.อ.ธงชัยเป็นคนดีที่หาได้ยากและไม่ได้ทำอะไรผิด พร้อมเรียกร้องให้มาตรการ “ห้ามพกปืน” เกิดการบังคับใช้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วลี และสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยว่าปัจจุบันเริ่มมีลักษณะ 2 มาตรฐาน คนมีพวกพ้องถึงจะอยู่รอด ส่วนคนไม่มีพวกพ้องต้องสูญเสีย