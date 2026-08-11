ป.รวบหนุ่มแฮกเกม "DD Tank Origin" แอบลบไอเทมเกลี้ยง เสียหายกว่า 1 ล้าน

MGR Online - ตำรวจกองปราบรวบหนุ่มแฮกเกม "DD Tank Origin" ของตัวแทนทีมชาติไทย ก่อนแอบลบไอเทมเกลี้ยง เสียหายกว่า 1 ล้านบาท
วันนี้ ( 11 ส.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. และ พ.ต.ต.นุกูล ใจอารี สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายนพรุจฯ อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4287/2569 ลงวันที่ 31 ก.ค.69 ข้อหา “ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น” ได้ที่ บริเวณหน้าตึกประชาอารักษ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายซึ่งมีบัญชีสำหรับเล่นเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง DD Tank Origin จำนวน 2 บัญชี และยังเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันเกมดังกล่าวในระดับโลกที่ประเทศจีน ได้รู้จักกับ นายนพรุจฯ ผู้ต้องหา จากการเล่นเกมดังกล่าวในช่วงกลางปี 2568 จากนั้นผู้ต้องหาได้ขอร่วมเล่นเกมโดยใช้ไอดีของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายเห็นว่าตนเองไม่ค่อยมีเวลาเล่น และไม่อยากปล่อยไอดีทิ้งไว้เปล่าๆ จึงได้มอบอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าเล่นเกมให้กับนายนพรุจฯ โดยตกลงกันว่าอนุญาตให้นายนพรุจฯ เข้ามาเล่นเกมได้อย่างเดียวเท่านั้น
ต่อมาผู้เสียหายต้องการจะขายไอดีเกมดังกล่าว จึงได้แจ้ง นายนพรุจฯ ว่าไม่อนุญาตให้ใช้ไอดีเกมอีกต่อไป แต่ปรากฏว่า นายนพรุจฯ กลับแอบเข้าระบบเกมโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านเดิมของผู้เสียหาย และได้ทำการลบไอเทมสำคัญต่าง ๆ ภายในเกมของผู้เสียหายจนหมดสิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจำนวน 1,157,730 บาท ผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน ก่อนขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจ กก.4 บก.ป.จับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป