สุดโศกเศร้า! ครอบครัวรับร่าง “พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ” นายก อบจ.นนทบุรี ประกอบพิธีวัดสพานสูง ข้าราชการ-ประชาชนร่วมไว้อาลัยแน่นศาลา

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 11 ส.ค. 69 นางอมรวรรณ เย็นประเสริฐ (ภรรยา) และครอบครัว พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้นำร่าง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดสพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศสุดโศกเศร้า โดยมีครอบครัว ญาติพี่น้อง ร่วมถึงข้าราชการจังหวัดนนทบุรีหลายหน่วยงาน เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย และรดน้ำศพเป็นจำนวนมากจนแน่นศาลา โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพภายในพิธี เบื้องต้นครอบครัวกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 19 สิงหาคม 2569
ด้าน นายจำลอง ขำสา รองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อดีตรองนายก อบจ. คู่ใจ) เปิดเผยว่า ตนเองรู้จักกับท่านนายก อบจ. มาตั้งแต่ปี 2547 และทราบดีว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเรื่องเงินทอง อีกทั้งครอบครัวยังมีฐานะมั่นคง ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันและธุรกิจอื่นๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งทั้งภรรยาและลูกๆ ต่างมีฐานะดี ไม่มีทางปล่อยให้เป็นหนี้สูงถึง 11 ล้านบาทอย่างแน่นอน ส่วนรายละเอียดลึกๆ ว่ามีการพูดคุยตกลงอะไรกันนั้นตนไม่ทราบ แต่เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงิน ท่านนายก อบจ. เสียสละทำเพื่อพี่น้องและลูกหลานชาวนนทบุรีมาโดยตลอด แต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ พร้อมฝากถึงประชาชนให้รับฟังข่าวสารอย่างรอบด้าน มองว่าระดับท่านนายก อบจ. ไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินใคร พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดพื้นที่สื่อให้ผู้ต้องหาออกมาแถลงข่าวมากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะทั้งสองฝ่ายก็เปรียบเสมือนน้องของตน