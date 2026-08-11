พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พ.ต.อ.ธงชัย" บรรยากาศสุดโศกเศร้า ข้าราชการ-ประชาชน ร่วมไว้อาลัยเนืองแน่น

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พ.ต.อ.ธงชัย" นายก อบจ.นนทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศสุดโศกเศร้า ข้าราชการ-ประชาชน ร่วมไว้อาลัยเนืองแน่น ก่อนจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมช่วงค่ำ
จากกรณีนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ได้ก่อเหตุบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต เหตุเกิดในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันนี้ (11 ส.ค.) เมื่อเวลา 16.40 น. ที่วัดสพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พ.ต.อ.ธงชัย โดยมีครอบครัว ญาติพี่น้อง ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.นนทบุรี รวมถึงประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีและแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่น
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ จะจัดขึ้นที่วัดสพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 ส.ค. 69 โดยในวันที่ 11 ส.ค. เวลา 15:00 น. พิธีรดน้ำศพ และเวลา 19:00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ และวันที่ 19 ส.ค. เวลา 17:00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป