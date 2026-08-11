คัดกรองเข้ม! ป.ป.ส. ตรวจปัสสาวะแรงงานไทยก่อนบินเกาหลีใต้ พบฉี่ม่วง 1 รายส่งบำบัด

MGR Online - ป.ป.ส. คุมเข้ม-คัดกรองผู้ใช้แรงงานชาวไทย ตรวจปัสสาวะก่อนบินเกาหลีใต้ เตือนสติ "ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ตัดอนาคตทำงานต่างประเทศ"
วันนี้ (11 ส.ค.) สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้ามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน บูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะคัดกรองแรงงานไทยเตรียมเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 250 คน พบผู้เสพ 1 ราย นำตัวส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทันที พร้อมย้ำเตือนแรงงานไทยอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะจะทำให้สูญเสียโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้
สำนักปราบปรามยาเสพติด (สปป.) และ สำนักงาน ปปส. กทม. ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปทำงานยังประเทศเกาหลีใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ผลการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด พบผู้มีผลปัสสาวะเป็นบวก จำนวน 1 ราย ทราบชื่อคือ นาย ป. (ขอสงวนชื่อ-นามสกุลจริง) ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จากการสอบปากคำเบื้องต้น เจ้าตัวให้การยอมรับสารภาพว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) มาเป็นเวลา 3 วันก่อนเข้ารับการตรวจ
เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการพูดคุยทำความเข้าใจ จนผู้เสพยินยอมและสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จึงได้นำตัวส่งไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 4 ดินแดง เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป
การดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส., กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และทางการประเทศเกาหลีใต้ ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทย โดยมุ่งเน้นการคัดกรองบุคคลที่มีคุณภาพ ปลอดยาเสพติด เพื่อเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันทางการเกาหลีใต้มีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในกลุ่มชาวต่างชาติ
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอย้ำเตือนไปยังกลุ่มแรงงานไทยที่เตรียมตัวเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด เพราะหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ท่านจะถูกระงับสิทธิ์และพลาดโอกาสในการเดินทางทันที ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการตัดอนาคตในการทำงาน แต่ท่านยังต้องถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของไทย นอกจากนี้ หากพบว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดติดตัวไป หรือไปกระทำความผิดในประเทศปลายทาง จะต้องรับโทษหนักตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งรุนแรงอาจถึงขั้นจำคุกระยะยาว และการถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ห้ามเข้าประเทศเป็นการถาวร ไปจนถึงการถูกส่งกลับประเทศไทยทันที
ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แรงงานไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัย หากพี่น้องประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การหลอกลวงแรงงาน หรือต้องการคำปรึกษาด้านการบำบัดรักษา สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ