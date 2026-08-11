ผกก.5 บก.จร.สั่งปรับจุดตรวจควันดำ ทั่วกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกจราจร ช่วงฝนตก

MGR Online-"ผู้กำกับโอ๊ก" สั่งปรับจุดตรวจวัดควันดำ ทั่วกรุงเทพฯ สวมชุดกันฝนสีส้ม อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงฝนตก เพื่อเร่งระบายรถและความปลอดภัย
วันนี้ (11 ส.ค.) พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร.สั่งการ พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.อัษฎากร คนคล่อง รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ธราธิป ดิษฐ์ศิริ รอง ผกก.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.วิรัชชัย โพธิละเดา สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท. กาญจน์ เวฬุวรรณราช สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพล จันทเสน สว.ปฏิบัติราชการ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.มานพ จันทร์เกิด สว.งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.บัญชา สิงห์สาย สว.ฯ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.วีระยุทธ สิงห์เจริญ สว.ฯ บก.จร.ผู้ควบคุมการปฏิบัติ กก.5 บก.จร.และผู้ควบคุมการตั้งจุด ว.43
กรณีเกิดฝนตกหนักในกรุงเทพฯ ให้ปรับจากการตั้งจุดตรวจ ว.43 (ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ) เปลี่ยนเป็นจุดอำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อเร่งระบายรถให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง และเพื่อความปลอดภัยในระหว่างที่มีฝนตก เป็นเหตุให้ถนนลื่น อาทิ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางบอน ถนนพระราม 2 เขต บางขุนเทียน ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก.