สุดเศร้า เผา 3 ศพ ปู่-ย่า-หลาน 14 ปี ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนดัง คุณพ่อเสียใจยังรับไม่ได้ ปัดสัมภาษณ์สื่อ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 69 ที่วัดเต็มรักสามัคคี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรม นายสมจิตต์ ยิ้มเรือง อายุ 73 ปี (ปู่) นางพรทิพย์ ยิ้มเรือง อายุ 68 ปี (ย่า) และ ด.ช.พัชฏ ยิ้มเรือง หรือกูเกิ้ล อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3/8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่กับย่าภายในบ้านพัก ก่อนมาก่อเหตุสลดที่โรงเรียน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ เหล่าพ่อแม่ ภรรยา ญาติพี่น้อง และครอบครัวผู้เสียชีวิต ต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธี โดยกำหนดการสวดอภิธรรมทั้งหมด 3 คืน ก่อนจะฌาปนกิจในวันที่ 11 ส.ค. 69 เวลา 16.00 น.
ล่าสุดวันนี้ (11 ส.ค. 69) เวลา 14.00 น. ที่วัดเต็มรักสามัคคี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฌาปนกิจศพทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายสมจิตต์ ยิ้มเรือง อายุ 73 ปี ผู้เป็นปู่ นางพรทิพย์ ยิ้มเรือง อายุ 68 ปี ผู้เป็นย่า และ ด.ช.พัชฏ ยิ้มเรือง หรือกูเกิ้ล อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3/8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
สำหรับการจัดพิธีฌาปนกิจในวันนี้ ศพของนายสมจิตต์ ผู้เป็นปู่ และนางพรทิพย์ ผู้เป็นย่า จะตั้งอยู่บริเวณด้านบนเมรุ ส่วนศพของ ด.ช.พัชฏ หรือกูเกิ้ล จะตั้งอยู่บริเวณเตาเผาด้านล่าง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจในเวลา 16.00 น. ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ขณะที่บรรดาญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิต ต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งทั้ง 3 ชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น โดยบรรยากาศภายในวัดเป็นไปอย่างเงียบสงบและเต็มไปด้วยความเศร้าโศก
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามน.ส.เอ (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เดินทางเข้ามาร่วมพิธีฌาปนกิจศพของทั้งสามราย โดยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตนไม่ได้เป็นญาติและส่วนตัวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่เป็นเพียงศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังจากเห็นข่าวเศร้าก็จึงเดินทางเข้ามาร่วมงาน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการสูญเสียอย่างมากและไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย ในอดีตนั้นตนเองก็เคยถูกบลูรี่มาก่อนแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นต้องมีการปลิดชีวิต รวมถึงตอนนี้ตนมีลูกชายได้ถูกบุลลี่เช่นเดียวกันในโรงเรียน จนตนนั้นต้องให้ลูกออกจากโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนอื่น เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรมีในสังคมแล้ว อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณครูและผู้ปกครอง ดูแลลูก ความรู้สึกของลูกมากกว่านี้ ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้ตนก็ไม่สามารถยืนยันได้แต่ก็เชื่อว่าเด็กอาจมีความเครียด รวมถึงการบุลลี่ที่เป็นประเด็นนั้นตนเชื่อว่ามีแน่นอน อย่างไรก็ตามตนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูและนักเรียนที่เสียชีวิต
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามความรู้สึกของคุณพ่อ แต่คุณพ่อได้ขอสื่อมวลชนว่าขณะนี้ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจและยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อ