"มาดามเก่ง" ร้อง ผบช.ก. เร่งรัดคดี "โทน บางแค" ฉ้อโกง 300 ล้าน ยันไม่กดดัน-ก้าวล่วง ตร.

MGR Online - "มาดามเก่ง" ร้อง ผบช.ก. เร่งติดตามคดีแจ้งความ"โทน บางแค" เซียนพระดังฉ้อโกง 300 ล้าน ยันไม่ได้กดดัน-ก้าวล่วงการทำงานเจ้าหน้าที่ ด้านโทน ย่องพบตำรวจ ปัดตอบคำถามสื่อฯ
วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.30 น. น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ “มาดามเก่ง” พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ “อุ๊ กรุงสยาม” เซียนพระชื่อดัง ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เพื่อขอความเป็นธรรมและติดตามความคืบหน้าคดีฉ้อโกง ที่เคยนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทนบางแค " เซียนพระชื่อดังในข้อหาฉ้อโกงพระเครื่องและทรัพย์สินมูลค่ากว่า 300 ล้านก่อนหน้านี้
มาดามเก่ง เปิดเผยว่า การเดินทางมาในวันนี้เพียงต้องการขอความเมตตาจาก ผบช.ก. เพื่อติดตามผลความคืบหน้าของคดี เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนามากดดันหรือก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพียงแต่ต้องการทราบผลความคืบหน้าทางคดีเท่านั้น ซึ่งหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของเซียนพระก่อนหน้านี้ 2 ราย ขณะนี้ยังไม่มีผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่อย่างใด
มาดามเก่ง กล่าวถึงกรณีจับกุม นายโทนทอง คดีหลอกขายกล้องส่องพระว่า ตนก็ลงทุนไป 100 ล้านบาท โดยไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสเปกของกล้องที่เขานำไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใด
ด้าน อุ๊ กรุงสยาม กล่าวว่า ที่ผ่านมามาดามเก่ง กินไม่ได้นอนไม่หลับหลังเกิดคดีความขึ้น แต่เข้าใจการทำงานของตำรวจสอบสวนกลางดีว่าขณะนี้มีคดีใหญ่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก ทำให้คดีต้องใช้เวลาดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณทางกองปราบปรามและ บช.ก. ที่ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอำนวยความสะดวกและสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก ซึ่งการมาวันนี้ก็เพื่อหวังให้คดีมีความคืบหน้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
รายงานแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โทน บางแค พร้อมทนายความเดินลงจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังจากดอดเข้าพบ พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. โดย พยายามหลบหน้าสื่อมวลชน เมื่อถามว่า มาทำอะไร "โทน บางแค" ตอบว่า "ไม่มีอะไรครับ" พร้อมรีบขึ้นรถออกไปทันที
ด้าน พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. กล่าวว่า คณะพนักงานสอบสวนที่ ผบช.ก.แต่งตั้งให้มาทำคดีนี้ กำลังเร่งทำงานอยู่ เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่าย ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาไปร้องเรียนหลายที่เราต้องสอบหมด ส่วนเมื่อเช้าที่โทน มาศูนย์รับแจ้งความ ไม่ทราบว่ามาเรื่องใดเหมือนกัน