xs
xsm
sm
md
lg

"มาดามเก่ง" ร้อง ผบช.ก. เร่งรัดคดี "โทน บางแค" ฉ้อโกง 300 ล้าน ยันไม่กดดัน-ก้าวล่วง ตร.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - "มาดามเก่ง" ร้อง ผบช.ก. เร่งติดตามคดีแจ้งความ"โทน บางแค" เซียนพระดังฉ้อโกง 300 ล้าน ยันไม่ได้กดดัน-ก้าวล่วงการทำงานเจ้าหน้าที่ ด้านโทน ย่องพบตำรวจ ปัดตอบคำถามสื่อฯ

วันนี้ (11 ส.ค.) ​ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ​เมื่อเวลา 14.30 น. น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ “มาดามเก่ง” พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ “อุ๊ กรุงสยาม” เซียนพระชื่อดัง ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เพื่อขอความเป็นธรรมและติดตามความคืบหน้าคดีฉ้อโกง ที่เคยนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทนบางแค " เซียนพระชื่อดังในข้อหาฉ้อโกงพระเครื่องและทรัพย์สินมูลค่ากว่า 300 ล้านก่อนหน้านี้

​มาดามเก่ง เปิดเผยว่า การเดินทางมาในวันนี้เพียงต้องการขอความเมตตาจาก ผบช.ก. เพื่อติดตามผลความคืบหน้าของคดี เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนามากดดันหรือก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพียงแต่ต้องการทราบผลความคืบหน้าทางคดีเท่านั้น ซึ่งหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของเซียนพระก่อนหน้านี้ 2 ราย ขณะนี้ยังไม่มีผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มาดามเก่ง กล่าวถึงกรณีจับกุม นายโทนทอง คดีหลอกขายกล้องส่องพระว่า ตนก็ลงทุนไป 100 ล้านบาท โดยไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสเปกของกล้องที่เขานำไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใด

​ด้าน อุ๊ กรุงสยาม กล่าวว่า ที่ผ่านมามาดามเก่ง กินไม่ได้นอนไม่หลับหลังเกิดคดีความขึ้น แต่เข้าใจการทำงานของตำรวจสอบสวนกลางดีว่าขณะนี้มีคดีใหญ่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก ทำให้คดีต้องใช้เวลาดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณทางกองปราบปรามและ บช.ก. ที่ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอำนวยความสะดวกและสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก ซึ่งการมาวันนี้ก็เพื่อหวังให้คดีมีความคืบหน้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

รายงานแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โทน บางแค พร้อมทนายความเดินลงจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังจากดอดเข้าพบ พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. โดย พยายามหลบหน้าสื่อมวลชน เมื่อถามว่า มาทำอะไร "โทน บางแค" ตอบว่า "ไม่มีอะไรครับ" พร้อมรีบขึ้นรถออกไปทันที

ด้าน พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. กล่าวว่า คณะพนักงานสอบสวนที่ ผบช.ก.แต่งตั้งให้มาทำคดีนี้ กำลังเร่งทำงานอยู่ เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่าย ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาไปร้องเรียนหลายที่เราต้องสอบหมด ส่วนเมื่อเช้าที่โทน มาศูนย์รับแจ้งความ ไม่ทราบว่ามาเรื่องใดเหมือนกัน