ให้คำปรึกษา! “พินิจใจ-MCATT-กรมสุขภาพจิต” เยี่ยม รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุ

MGR Online - "กรมพินิจฯ“ นำทีมพินิจใจ ร่วมกับทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุการณ์การใช้อาวุธภายในสถานศึกษา
วันนี้ (11 ส.ค.) ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นางปรีดา วิสาโรจน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำ “ทีมพินิจใจ (Mental Health Care Team)” ประกอบด้วย นักจิตวิทยาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวม 8 ราย ร่วมกับทีม MCATT (mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ของกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต การปฐมพยาบาลทางใจ การให้คำปรึกษาเบื้องต้น รวมถึงการประสานและส่งต่อในกรณีที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเยียวยาจิตใจ และให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความทุกข์ทั้งทางกายและใจกับเด็กและเยาวชนจากเหตุการณ์การใช้อาวุธภายในสถานศึกษาจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน เข้าประชุมร่วมกับอธิบดีกรมสุขภาพจิต และที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อบูรณาการการดูแลเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงครูในสถานศึกษาต่อไป
สำหรับ “ทีมพินิจใจ” เป็นทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ที่สะท้อนถึงภารกิจการดำเนินงานของกรมพินิจฯ ในด้านการพิทักษ์และดูแล แก้ไข บำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและภาวะวิกฤตร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ กรมพินิจฯ ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ที่มีบทบาทหนึ่งในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและสังเกตสัญญาณอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 1 กรมพินิจฯ อาคารกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ , สถานพินิจฯ ทั้ง 77 จังหวัด และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ