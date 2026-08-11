ผู้ว่า ฯ นนท์ ยกระดับคุมเข้มจังหวัดนนทบุรี เน้นย้ำเนื่องอาวุธปืนตั้งด่านตรวจ หลังเหตุกราดยิง-ยิงนายก อบจ. ไม่ถึง 1 สัปดาห์

วันนี้ (11 ส.ค.69) เวลา 11.00 น. ที่ห้องราชพฤกษ์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ป้องกันจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามจากสถานีตำรวจทั้ง 11 แห่งในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่
การประชุมครั้งนี้เน้นย้ำมาตรการควบคุมและกวดขันการพกพาอาวุธปืนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึงติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และกรณีนายฉลอง เรี่ยวแรง ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายเชษฐา กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เพิ่มมาตรการกวดขันด้านการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุรุนแรง โดยจะเพิ่มการตรวจตราสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่สาธารณะ รวมถึงสถานที่ราชการ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการตรวจค้นและติดตามบุคคลต้องสงสัย รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อดำเนินการกับผู้ที่พกพาอาวุธปืน โดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะ
แม้อาวุธปืนบางส่วนจะมีใบอนุญาตถูกต้อง แต่การนำอาวุธปืนติดตัวหรือพกพาไปในที่สาธารณะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด หากไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการกำชับให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และจะเพิ่มระดับความเข้มข้นต่อไป
นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรีได้เชิญหน่วยงานด้านการศึกษา สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันจัดทำแผนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานที่ราชการ และพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
นายเชษฐา กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและสะเทือนใจ แต่เมื่อเกิดเหตุแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำมาเป็นบทเรียน และเร่งยกระดับมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการตรวจตราอาวุธปืน การปฏิบัติการเชิงรุก การหาข่าว การติดตาม และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง โดยจะดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในช่วงนี้ หากพบเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ขอให้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงช่วยกันสอดส่อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก
ส่วนกรณีเหตุยิงนายก อบจ.นนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อายัดรถที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ส่วนอาวุธปืนที่พบอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนในครอบครองหลายกระบอก ประมาณ 4 กระบอก พร้อมฝากถึงประชาชนที่มีอาวุธปืนในครอบครอง ขอให้จัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในสถานที่ปลอดภัยอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ก่อเหตุ จนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอาวุธปืน
ขณะที่ความคืบหน้ากรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็น โดยจะตรวจสอบถึงแรงจูงใจและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงประเด็นการใช้โซเชียลมีเดียและเกมออนไลน์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการก่อเหตุหรือไม่ หากพบความเชื่อมโยงจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน
ด้านประเด็นการสื่อสารผ่านเกมออนไลน์ Roblox ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการสนทนาเพิ่มเติม โดยมีการตรวจสอบลักษณะการพูดคุยภายในเกมซึ่งเป็นเกมแนวต่อสู้ และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อความหรือข้อมูลการสนทนาในช่วงก่อนเกิดเหตุ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและแรงจูงใจที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง โดยจะตรวจสอบทั้งสภาพแวดล้อมของเด็ก ครอบครัว การใช้ชีวิต และพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน โดยทราบว่าเด็กอยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่อายุประมาณ 2 ขวบ ก่อนจะย้ายไปอยู่กับปู่ย่าในภายหลัง และเป็นผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำ
ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้ามาตรการยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะสถานศึกษาและพื้นที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที