อดีตลูกจ้างร้องกองปราบ เอาผิดอินฟลูฯ ดัง ข่มขู่-ทำร้าย-อนาจาร จี้ตรวจสอบค้ามนุษย์

MGR Online - อดีตลูกจ้างบุกกองปราบ แจ้งความเอาผิดอินฟลูฯ ดัง ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ข่มขู่-ทำร้าย-อนาจาร จี้ ตร.ตรวจสอบเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือไม่
วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พากลุ่มผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีอินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน ทำร้ายร่างกาย กระทำอนาจาร และใช้อำนาจข่มขู่คุกคามในองค์กร
นายเอกภพ กล่าว่า ภายหลังจากจบจากรายการโหนกระแส เมื่อวานนี้ (10 ส.ค.) ทางทีมงานของ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ ก็ได้ประสานมาทางกองปราบปรามให้ผู้เสียหายมาดำเนินการร้องทุกข์ โดยวันนี้ได้พาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ 4 คนก่อน ส่วนผู้เสียหายที่เหลือจะตามมาสมทบต่อไป ส่วนที่มีผู้เสียหายบางรายที่บอกว่าเรื่องเกิดนานแล้ว กลัวว่าจะหมดอายุความ ก็คงจะสอบสวนในส่วนของพยานไป นอกจากนี้ จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ มีการนำเด็กไปทำงานด้วย ก็ต้องดูว่าเข้าข่ายใช้แรงงานเด็กหรือค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร
ด้าน นายฮัท อายุ 24 ปี อดีตทีมงาน กล่าวว่า วันนี้พวกตนมาเพื่อร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอผลกระทบแบบนี้อีก อยากให้เคสนี้เป็นบทเรียน ว่า การเป็นคนมีชื่อเสียง มีผู้ติดตามเยอะ โดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเด็ก ยิ่งต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่ใช้อำนาจทำร้ายร่างกายผู้อื่น ในฐานะเป็นผู้เสียหายที่โดนทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นลูกจ้างด้วย มองว่า พฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหวังว่า จะได้รับความยุติธรรม
ส่วน นางสาวเอ๋ย อายุ 19 ปี อีกหนึ่งอดีตทีมงาน กล่าวว่า หลังจากเกิดเรื่อง ตนไม่เคยเปิดดูคลิปเขาอีกเลย เพราะรู้ว่าจิตใจตนคงรับไม่ไหวจริงๆ ส่วนเรื่องที่เขาทำคลิปออกมาปฏิเสธ มองว่า ตัวเขาน่าจะรู้อยู่แก่ใจดีที่สุดว่าทำหรือไม่ทำ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไร ได้แต่ขอให้เขาคิดดีๆ แล้วกัน