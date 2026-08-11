ตำรวจ สน.บางรัก สรุปสำนวนคดีฟอกเงิน พร้อมส่งตัว “โจ๊ก-ภรรยา” ให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่

ตำรวจ สน.บางรัก สรุปสำนวนคดีฟอกเงิน พร้อมส่งตัว “โจ๊ก-ภรรยา” ให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่
วันนี้ (11 ส.ค.) ที่สำนักงานคดีพิเศษ ชั้น 10 อาคารอัยการสูงสุด รัชดา พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผู้กำกับการ สน.บางรัก และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ส่งสำนวนคดีอาญา พร้อมตัว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ โจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. และ นางศิรินัดดา หักพาล ภรรยา 2 ผู้ต้องหา ในความผิดฐานฟอกเงินโดยการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะ หรือ หลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และยักย้ายทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน” ให้กับอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ซึ่งพนักงานอัยการ ได้รับสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไว้เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง