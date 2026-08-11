ตร.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569
วันนี้ (11 ส.ค.) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 และพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องโถง ชั้น 1 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน