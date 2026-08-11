เปิดผลชันสูตร “พ.ต.อ.ธงชัย” พบกระสุนมีทั้งฝังใน-ทะลุ คมกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ลำคอทำเสียชีวิต

ผบก.นิติเวช เผย “พ.ต.อ.ธงชัย” เสียชีวิตจากแผลกระสุนปืนเข้าจุดสำคัญ ตัดหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณลำคอ ทำให้เสียเลือดปริมาณมากอย่างรวดเร็ว พบนัดกระสุนมีทั้งฝังในและทะลุ
วันนี้ (11 ส.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี พบว่า มีบาดแผลจากกระสุนปืน โดยกระสุนมีทั้งที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออก โดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอ ซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ ส่งผลให้เสียเลือดเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต
เมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกาย ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ระบุว่า มีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออก แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีกระสุน จุดเข้า-ออก รวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้ว โดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไป
ขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม โดยการชันสูตรดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตรายอื่น และขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมส่งมอบร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
สำหรับประเด็นว่า บาดแผลบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ลำคอ สอดคล้องกับการที่โรงพยาบาลต้องระดมเลือดเพื่อช่วยเหลือหรือไม่ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ระบุว่า มีความเป็นไปได้ เนื่องจากหลอดเลือดบริเวณดังกล่าวมีเลือดไหลเวียนในปริมาณมาก จึงสามารถทำให้เสียเลือดได้มากในเวลาอันรวดเร็ว
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุ ระยะยิง หรือวิถีกระสุน จะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไป