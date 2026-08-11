“ดส.” จับไรเดอร์เจ้าดังฉุดผู้โดยสารขืนใจ เลือกเฉพาะนักเรียนหญิงพบมีเหยื่อหลายราย

MGR Online - ตำรวจ ดส. รวบไรเดอร์ วัย 20 ฉุดนักเรียนหญิงขืนใจในบ้านพัก พบมีเหยื่อเพิ่มเติมอีกหลายราย สารภาพขับรถวนเวียนตามโรงเรียน เลือกเหยื่อเฉพาะนักเรียน
วันนี้ (11 ส.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. สั่งการให้กวดขันจับกุมอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อสังคม โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็ก ต่อมา พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส., พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส.บช.น. เข้าจับกุม นายธนภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ในข้อหา “พรากและพาผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี เพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย และข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้าย” โดยจับกุมได้ที่ริมถนนสุขสวัสดิ์ เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 69 มารดาของผู้เสียหายได้แข้าแจ้งความว่า ลูกสาวของตนอายุ 15 ปี เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้ถูกพนักงานขับรถแอปพลิเคชันชื่อดัง ทำการข่มขืนกระทำชำเรา โดยลูกสาวได้ว่าจ้างให้ผู้ต้องหาไปส่งบ้านเพื่อน ระหว่างทางกลับบ้าน ได้ขับรถเปลี่ยนเส้นทาง ไปบ้านของผู้ต้องหาแทน จากนั้นได้ใช้กำลังฉุดเข้าไปที่บ้านพักและบีบคอ ก่อนลงมือข่มขืนอย่างทารุณ จากนั้นได้พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้าน พร้อมกับข่มขู่
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ที่รับแจ้ง เห็นว่า เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสังคม จึงได้รีบทําการขยายผลและวางแผนจับกุมอย่างทันที จากการสืบสวนเพิ่มเติม พบว่า ยังมีผู้เสียหายอีก 2 ราย ที่ถูกกระทำลักษณะดังกล่าว
สอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาจะขับรถจักรยานยนต์อยู่วนเวียนให้บริการตามโรงเรียนต่างๆ เมื่อเรียกผ่านแอปพลิเคชัน ก็จะคิดค่าบริการถูกกว่าปกติ จึงทำให้มีเยาวชนโดยเฉพาะเป็นเด็กนักเรียนหญิงหลงเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งทางตำรวจคาดว่าน่าจะมีเหยื่อถูกกระทำอีกเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ประสานงาน พงส.สน.ราษฎร์บูรณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการขยายผลต่อไป