กรมควบคุมโรค สั่งปรับ 5,000 บาท “ฉลอง เรี่ยวแรง” ผู้ต้องหายิง นายก อบจ.นนทบุรี ปมเครียดสูบบุหรี่ในโรงพัก

กรมควบคุมโรค สั่งปรับ 5,000 บาท “ฉลอง เรี่ยวแรง” ผู้ต้องหาคดียิง นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต ปมเครียด สูบบุหรี่ภายในโรงพัก
วันนี้ (11 ส.ค.) นายยุทธนา หอมเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมกรมควบคุมโรค เดินทางมาที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.จ.นนทบุรี ผู้ต้องหาในคดียิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต
จากกรณีปรากฏภาพ นายฉลอง สูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ (10 ส.ค.) ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ โดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
นายยุทธนา เปิดเผยว่า การในกรณีนี้ เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจน จึงนำมาพิจารณาประกอบการตั้งข้อกล่าวหา ตามมาตรา 42 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการ
โดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับนายฉลอง ในฐานะผู้กระทำผิด จำนวน 5,000 บาท และปรับสถานที่ราชการ จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท