“ฉลอง เรี่ยวแรง” นอนคุก! ศาลจังหวัดนนทบุรี ไม่ให้ประกันตัว คดียิงนายก อบจ.ดับ เหตุพฤติการณ์อุกอาจ-อัตราโทษสูง
เมื่อเวลา 09.00 น วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี จากกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ใช้อาวุธปืนตามไปยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี 3-4 นัด บาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยวันนี้พนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ยื่นคำร้องฝากขังหมายเลขดำ ฝ.823/2569 ขอฝากขังครั้งแรก นายฉลอง ในความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่น, พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร, ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33, 80, 91, 288, 371, 376 และ พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ 72, 72 ทวิ
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้ว ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ศาลจังหวัดนนทบุรี พิเคราะห์แล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจ คดีมีอัตราโทษสูง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี หรือก่อเหตุประการอื่น ให้ยกคำร้อง และหมายขัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะส่งตัวผู้ต้องหาไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรีต่อไป