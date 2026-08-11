ผบ.ตร.รับนายกฯ ติงปม “ฉลอง” สูบบุหรี่ในห้องสอบสวน ไร้กุญแจมือ สั่ง จตช.สอบด่วน

ผบ.ตร.ยอมรับ นายกฯ โทร.ติงปม “ฉลอง” สูบบุหรี่ในห้องสอบสวน ไร้กุญแจมือ สั่ง จตช.สอบด่วน ย้ำ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 10.44 น. วันที่ 11 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีภาพ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ผู้ต้องหาคดียิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต ปรากฏภาพขณะสูบบุหรี่ระหว่างถูกสอบปากคำ ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ และไม่ได้สวมกุญแจมือ ว่า
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ทั้งเรื่องการแถลงข่าว การใช้เครื่องพันธนาการ รวมถึงกรณีผู้ต้องหาสูบบุหรี่ระหว่างถูกควบคุมตัว โดยตนน้อมรับข้อสั่งการและนำไปปฏิบัติ พร้อมสั่งการให้ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประสิทธิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว คาดว่า จะทราบผลโดยเร็ว
ผบ.ตร.ระบุว่า ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา มีมาหลายยุคสมัยแล้ว โดยยืนยันว่า ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ หากตรวจสอบแล้วพบว่าการปฏิบัติเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 157 ก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ แม้ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 จะเป็นรุ่นพี่ แต่ตนไม่ได้รู้สึกกระอักกระอ่วน เพราะต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ
ส่วนมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ตำรวจจำเป็นต้องใช้ทั้งทักษะ ความรู้ และข้อมูลด้านการข่าว เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
สำหรับกระแสข่าว FBI ให้ข้อมูลเบาะแสแก่ตำรวจไทย เพื่อนำไปสู่การตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผบ.ตร.กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานในประเด็นดังกล่าว พร้อมสั่งการให้ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ และ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ลงไปกำกับดูแลคดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ พร้อมย้ำว่า ใต้ฟ้าเมืองไทย ไม่มีเรื่องไหนที่ตำรวจไทยทำไม่ได้