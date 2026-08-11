กรมควบคุมโรค สั่งปรับ “ฉลอง เรี่ยวแรง” และ สภ.รัตนาธิเบศร์ รวม 8,000 บาท กรณีสูบบุหรี่บนโรงพัก ก่อนส่งศาลฝากขังคดีฆ่าผู้อื่น

จากกรณีดรามาในสังคมเมื่อปรากฏภาพ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ผู้ต้องหาคดียิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต นั่งสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องประชุม สภ.รัตนาธิเบศร์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและผิดกฎหมายนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (11 ส.ค.) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปยัง สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อดำเนินคดีกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี กรณีนั่งสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจ ซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการและเป็นเขตปลอดบุหรี่ เปรียบเทียบปรับ จำนวน 5,000 บาท ในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ (สถานที่ราชการ) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และเปรียบเทียบปรับ สภ.รัตนาธิเบศร์ (สถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืน) จำนวน 3,000 บาท
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าว ทางพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้เตรียมควบคุมตัวนายฉลอง พร้อมพยานหลักฐานทั้งหมด ยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในความผิดคดีอุกฉกรรจ์ต่อชีวิต 4 ข้อหา ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, พยายามฆ่าผู้อื่น, ยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร โดยทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูง
นายยุทธนา หอมเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ชี้แจงถึงการดำเนินคดีกรณีภาพสูบบุหรี่บน สภ.รัตนาธิเบศร์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ การพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้ เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจน นำภาพถ่ายที่ปรากฏในข่าวมาใช้เป็นหลักฐานตั้งข้อหาตามมาตรา 42 (สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่/สถานที่ราชการ) พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ หากพบการกระทำผิดหรือได้รับแจ้ง ก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติ