ครอบครัวเศร้า! รับศพ “พ.ต.อ.ธงชัย” นำชุดปกติขาวสวมให้เกียรติครั้งสุดท้าย ลูกสาวย้ำความจริงมีหนึ่งเดียว ปมก่อเหตุให้ ตร. แจง

ครอบครัวโศกเศร้ารับร่าง“พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี บำเพ็ญกุศลวัดสะพานสูง นำชุดปกติขาวสวมให้เกียรติครั้งสุดท้าย ด้าน ลูกสาว เผย “ความจริงมีหนึ่งเดียว” เชื่อ ประชาชนรู้ดีพ่อทำงานเพื่อชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิต
วันนี้ (11 ส.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ครอบครัวของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ถูก นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี บุกยิงเสียชีวิต เดินทางติดต่อรับร่าง พ.ต.อ.ธงชัย กลับไปบำเพ็ญกุศล ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
น.ส.พรรษพร เย็นประเสริฐ อายุ 37 ปี บุตรสาวของ พ.ต.อ.ธงชัย เปิดเผยว่า ครอบครัวยืนยันว่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว และเชื่อว่า ชาวนนทบุรี รู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไร โดยตลอดชีวิตการทำงาน คุณพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอด
“หากคุณพ่อไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายก อบจ. มาแล้วหลายสมัย โดยก่อนเข้ามาทำงานการเมือง คุณพ่อมีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะ ก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวนนทบุรี” น.ส.พรรษพร กล่าว
ส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ น.ส.พรรษพร กล่าวว่า ขอให้เป็นเรื่องของคดี และให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า ถ้าหากอีกฝ่ายอยากจะไปแสดงความเสียใจในศพ สามารถไปได้หรือไม่นั้น ทางครอบครัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆ
ทั้งนี้ ทางครอบครัวได้นำชุดปกติขาวมาสวมให้กับร่างของ พ.ต.อ.ธงชัย เพื่อเป็นการให้เกียรติและไว้อาลัย ก่อนเตรียมนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ จะจัดขึ้นที่วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2569 โดยวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 15.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ และเวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ส่วนวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ