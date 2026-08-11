คุมตัว “ฉลอง” ฝากขัง พร้อมยื่นคัดค้านประกันตัว จัดชุด นปพ.คุมเข้ม เจ้าตัวปิดปากเงียบปัดตอบสื่อ

ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ สนธิกำลัง นปพ. กว่า 50 นาย รปภ.เข้ม คุมตัว "ฉลอง เรี่ยวแรง" ฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี เจอ 4 ข้อหาหนัก เจ้าตัวปิดปากเงียบปัดตอบเรื่องสาเหตุ ทำเพียงพยักหน้ารับเมื่อถูกถามว่าเครียดและเป็นห่วงลูกหรือไม่
วันนี้ (11 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ได้นำตัว นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ผู้ต้องหาในคดี เข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา 4 ข้อหา ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, พยายามฆ่าผู้อื่น, ยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน และ พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว
ในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นนทบุรี จำนวนหลายนาย เข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจาก สภ.รัตนาธิเบศร์ ไปยังศาลจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างการควบคุมตัว นายฉลอง ยังคงปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน ที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดี แต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า มีความเครียดหรือเป็นห่วงลูกหรือไม่ นายฉลอง ได้แต่พยักหน้า ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มี พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี นำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และฝ่ายสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ กว่า 50 นาย เข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี