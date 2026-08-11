ครอบครัวเตรียมรับร่าง “พ.ต.อ.ธงชัย” เช้านี้ หลังผ่าชันสูตรนิติเวชฯ จัดพิธีศพ 11-19 ส.ค.

ครอบครัวเตรียมรับร่าง “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี ที่สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ เช้านี้ จัดพิธีศพวัดสะพานสูง 11-19 ส.ค.
จากกรณี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ถูก นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี บุกยิงเสียชีวิต และคนขับรถได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในบริเวณที่ทำการ อบจ.นนทบุรี เมื่อเวลา 10.14 น.วันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา
วันนี้ (11 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้นำร่างของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.นนทบุรี จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี มาส่งที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อผ่าชันสูตรโดยละเอียด จากนั้นในช่วงเช้าวันนี้ ทางญาติจะนำร่าง พ.ต.อ.ธงชัย ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ จะจัดขึ้นที่วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 ส.ค. 69 โดยในวันที่ 11 ส.ค. เวลา 15:00 น. พิธีรดน้ำศพ และเวลา 19:00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ และวันที่ 19 ส.ค. เวลา 17:00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป