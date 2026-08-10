ไทยถือครองอาวุธปืน นอกระบบ มากที่สุดในโลก โจทย์ใหญ่รัฐบาล ลดอาชญากรรม

หลังเกิดโศกนาฏกรรม เด็กชาย 14 ปี ลักปืนปู่ลงมือยิงปู่และย่า ก่อนกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิต 9 ราย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย สั่งคุมเข้มอาวุธปืนและเตรียมแก้กฎหมาย บ้านที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง ต้องมีทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย และหากปืนกระบอกนั้นถูกนำไปใช้ผิดกฎหมาย จะโดยเด็ก หรือใครก็ตาม เจ้าของปืนที่จดทะเบียนถือเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วย
นายกฯ หนู ย้ำว่า หากพบเจ้าหน้าที่รัฐพกปืนไปในที่สาธารณะ หรือออกนอกเคหะสถานโดยไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ถือว่ามีความผิดและมีโทษ ส่วนประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตเด็ดขาด ส่วนปืนเถื่อนต้องถูกยึดคืนทั้งหมด จะไม่มีการเปลี่ยน "วรรณะ" ทำให้ถูกต้อง ใครครอบครองปืนเถื่อนแล้วไปทำผิด ถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกข้อหา ทางที่ดีนำมามอบให้ทางการจะดีกว่า ยังได้สั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผบ.ตร.ให้ตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศ
จริงหรือเปล่าไม่รู้ สื่อนอกตีข่าวในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าอาวุธปืนมากที่สุด จนมีอัตราเฉลี่ยการครอบครองปืนสูงเป็นอันดับต้นในโลก โดยยกตัวอย่างคดีทลายเครือข่ายค้าปืนข้ามชาติ "เบล พันกระบอก" มีพฤติกรรมติดต่อพนักงานราชการ อาสาสมัครต่างๆ ชุด ปส.ประจำอำเภอ เพื่อนำรายชื่อทั้งหมดไปขอใบอนุญาต ป.3 ใช้สิทธิ์ซื้อปืนสวัสดิการ โดยให้ผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร จากนั้นรวบรวมส่งไปขายตลาดมืดฝั่งเพื่อนบ้าน หลักร้อยจนไปถึงหลักพันกระบอก
จึงไม่แปลกใจสื่อนอกจะมองประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปืนสะสมจำนวนมาก และปัญหาอีกอย่างปืนส่วนหนึ่งตกไปอยู่ในมือเยาวชน บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลที่มีอาการทางจิต ที่พร้อมจะก่อเหตุได้ตลอดเวลา รวมถึงบุคคลที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำ เสพติดความรุนแรง เช่นกรณี นายป๋อง ที่ชอบพกปืนแอบอ้างเป็นตำรวจ ก่อเหตุซ้ำซากได้ทุกเวลาที่สบโอกาส
จากข้อมูลพบว่าปืนที่ลงทะเบียน ขออนุญาตครอบครองอย่างถูกกฎหมายมีเพียง 6 ล้านกระบอก ปืนสะสมที่ไม่ลงทะเบียนอยู่ในตลาดมืดมีอีกเท่าตัว สอดคล้องกับคดีที่เกี่ยวกับอาวุธปืน 3-6 หมื่นคดีต่อปี นั่นหมายความว่าวันละร้อยคดี ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนโครงการสวัสดิการ ซื้อมาเพื่อขายออกสู่ตลาดมืด เมื่อปืนสะสมที่อยู่ในตลาดมืดมีเป็นจำนวนมาก แต่การกวาดล้างทำได้ยาก เพราะไม่ทราบว่าไปอยู่ในมือผู้ใด จึงเป็นระเบิดเวลา หากตกอยู่ในมือของกลุ่มคนสุ่มเสี่ยง เหตุร้ายอาจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า สถานที่สาธารณะทุกแห่งก็จะเป็นพื้นที่ เกิดโศกนาฏกรรมได้ทุกเวลา
ล่าสุดนายกฯ หนู กล่าวภายหลังกิดเหตุ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี "ใบพกปืนในวันนี้ไม่มีแล้ว ใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุ เพราะต้องต่ออายุทุกปี" เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้อาวุธปืน ที่มีจำนวนมากในประเทศไทย การควบคุมอาวุธปืน จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในการแก้ปัญหา แม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลจะมีนโยบายควบคุมปืน แต่ยังไม่บรรลุผลเพราะปืนยังสามารถหาได้ง่าย ถ้าควบคุมเรื่องนี้ได้ อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนจะลดลง.