จ่อโดนอีกข้อหา! กรมคุ้มครองโรค ชี้ "ฉลอง" สูบบุหรี่บนโรงพักมีความผิด ผู้ดูแลสถานที่ผิดด้วย

อย่าหาทำ! กรมควบคุมโรคตบ ชี้ กรณี "ฉลอง เรี่ยวแรง" ผู้ต้องคดียิงนายกอบจ.นนท์ สูบบุหรี่บนโรงพัก ผิดกฎหมายเต็มๆ มีโทษปรับ 5,000 บาท ผู้ดูแลสถานที่ก็โดนด้วย
จากกรณีโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ กรณีปล่อยให้นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสส.นนทบุรี ผู้ต้องหาคดีบุกยิงพ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิต แถลงข่าวหลังก่อคดีอุกฉกรรจ์ รวมทั้งไม่มีการสวมกุญแจมือ อีกทั้งระหว่างการสอบปากคำปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ในห้องสอบสวนด้วย
ล่าสุด วันนี้ (10 ส.ค.) เพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมโรค เผยแพร่ข้อความ "อย่าหาทำ สูบบุหรี่ในโรงพัก ผิดกฎหมาย ปรับจริง 5,000 บาท" โดยระบุว่า
จากภาพข่าวที่ปรากฏว่ามีการสูบบุหรี่ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวนั้น ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย อย่างชัดเจน หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัย วันนี้เรามาทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกัน
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และ "สถานที่ราชการ" ซึ่งรวมถึง สถานีตำรวจ เป็น เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุม ห้องสืบสวน หรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
สำหรับผู้สูบ หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับผู้ดำเนินการ เจ้าของ ผู้ดูแลสถานที่ หากปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ไม่ห้ามปราม หรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตน มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในสถานที่ราชการและสถานที่บังคับใช้กฎหมาย ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแบบอย่างที่สำคัญในการปกป้องสุขภาพของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายของควันบุหรี่มือสอง