สจ.นนท์โต้กลับ “ฉลอง” ปมสางเค้นทวงเงิน 11 ล้านบาท ไม่มีมูลความจริง

เลขานายกธงชัย และกลุ่ม สจ. มองปมเงินนายกติดหนี้ “ฉลอง” 11 ล้านบาท ไม่มีมูลความจริง
เมื่อเวลา 17.30 น วันที่ 10 สิงหาคม 69 ภายหลังส่งร่างของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ออกจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ทาง สจ.หลายคนที่เดินทางมาติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้าย นายกธงชัยไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งทาง สจ.หลายคน ต่าง พูดกันเป็นเสียงเดียวและไม่เชื่อว่าเรื่องที่นายฉลอง เรี่ยวแรง ให้การว่านายกธงชัยติดเงินนายฉลอง 11 ล้านแล้วไม่ใช้คืนนั้น ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอน
โดยนางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา เลขาของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุนายกมีกำหนดจะไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี เพื่อไปดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งภายหลังเกิดเหตุจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่า นายกธงชัยกำลังรีบเดินทางจะขึ้นรถ และจะเห็นนายฉลองได้ถืออาวุธปืนตามมาเพื่อที่จะมาเคลียร์พูดคุยให้รู้เรื่อง แต่ว่าเคลียร์กันไม่รู้เรื่อง ก่อนที่จะเอาปืนออกมาก่อเหตุยิงนายกและคนขับรถ ซึ่งตัวเองเชื่อว่านายฉลองมีการเตรียมการมาก่อเหตุไว้แล้วอย่างแน่นอน
หลังเกิดเหตุตนเองพยายามสอบถามบุคคลใกล้ชิดของนายก ถึงปมเงิน 11 ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่า นายกติดหนี้นายฉลองไว้ 11 ล้านบาท แต่จากการสอบถามคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเลขาหน้าห้อง คนที่กินข้าวด้วย ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่า นายฉลองเป็นเจ้าหนี้ของนายก และที่ผ่านมาใครๆก็รู้ว่านายกเป็นคนใจกว้าง ไม่มีทางที่จะเป็นหนี้แล้วจะไม่ใช้ และตนเองมองว่าเรื่องนี้น่าจะไม่มีมูลความจริงที่นายฉลองกล่าวอ้างมา ส่วนนายกจะมีการยืมเงินนายฉลองก่อนหน้านี้หรือไม่นั้น พูดตามตรงว่าคนใกล้ชิดและตนเองยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้ แต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะไม่เป็นความจริง และเชื่อว่านายกไม่น่าจะเป็นฝ่ายหยิบยืมเงินนายฉลอง เพราะตัวนายกเองก็มีทรัพย์สินมีฐานะอยู่แล้ว ท่านนายกมีแต่ให้ อย่างไรก็ตามนายฉลองและนายกเป็นเหมือนเพื่อนกันมานาน เพราะฉะนั้นแล้วการหยิบยืมเงินในอดีตก็อาจจะมีบ้าง แต่ยืนยันว่าท่านนายกไม่เคยเป็นคนที่ติดหนี้ใครแล้วไม่ใช้
เมื่อสอบถามว่ามีกระแสข่าวว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่เงินที่ใช้ในการหยิบยืม แต่อาจจะเป็นการจ้างเพื่อให้นายฉลองลงจากตำแหน่ง สส.นนทบุรี เพื่อให้นายณรงค์ จันทนดิษฐ์ เรื่องนี้คนใกล้ชิดไม่ทราบ จึงอยากให้ไปสอบถามนายณรงค์เอง แต่เชื่อว่าทางนายกคงไม่ทำอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมานายกเคยผลักดันนายณรงค์ให้ลงสมัคร สส.นนทบุรีจริง ถึงแม้จะมีการหลบให้พี่ณรงค์จริง เงินจำนวนนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่น่าจะเป็นการหยิบยืมเงินจำนวนดังกล่าวด้วยซ้ำ และเรามั่นใจว่านายกไม่ทำแบบนั้น นางสาววิภาวัลย์ กล่าว
ส่วนประเด็นที่นายฉลองอ้างว่านายกธงชัยเป็นคนเอาอาวุธปืนขึ้นมาก่อน นางสาววิภาวัลย์ ระบุว่านายกไม่น่าจะพกอาวุธปืน หรือถ้ามีน่าจะอยู่ในลิ้นชัก แต่ถ้าดูจากภาพจะเห็นว่านายฉลองเอาปืนไขว้ไว้ข้างหลังเพื่อเตรียมพร้อม แต่ท่านนายกไม่มีอะไรอยู่แล้ว เพราะการคุยกับเพื่อนเราไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเราคุยกันด้วยวาจา เบื้องต้นยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนขับรถของนายก เนื่องจากได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน ส่วนประเด็นที่นายฉลองอ้างว่าถูกผลักอกก่อนภายในห้องทำงานของนายกเชื่อว่าไม่เป็นความจริง เพราะนายกไม่ใช่คนนิสัยแบบนั้น ท่านน่ารักและสุภาพ เชื่อว่าไม่มีการผลักนายฉลองอย่างแน่นอน
นางสาววิภาวัลย์ ยังได้กล่าวถึงคุณงามความดีของนายก ว่า นนทบุรีสูญเสียบุคคลสำคัญไป จึงอยากจะส่งกำลังใจและฝ่าฟันเรื่องนี้ไปด้วยกัน และไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคนต่อไป ทุกคนก็พร้อมที่จะผลักดันนโยบายเดิม ๆ เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำเรื่องการศึกษา
ด้านนายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ อดีตประธานสภาอบจ.นนทบุรี ระบุว่า ประเด็นที่นายฉลองอ้างว่าคนขับรถเอาปืนมาจะยิงก่อน มองว่านายฉลองเอาปืนมาเตรียมความพร้อมที่จะก่อเหตุ พอนายกเปิดกระจกลง นายฉลองก็ยิงเลย ไม่มีทางเป็นไปได้ที่คนขับรถจะยิง เพราะถ้ายิงก่อนก็คงยิงก่อนแล้ว นายฉลองไม่มีโอกาสได้ยิงแน่นอน
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา นายกให้การช่วยเหลือนายฉลองมาตลอด ไม่ว่านายฉลองจะเดินเข้ามาหาให้นายกช่วยเหลือ ซึ่งช่วงนี้นายฉลองป่วยต้องการเงินไปรักษาตัว ท่านนายกก็ให้เงินสนับสนุนตลอด ไม่มีทางเป็นไปได้ที่นายกเป็นหนี้นายฉลอง 11 ล้านบาท ไม่เป็นความจริง เพราะถ้าเป็นจริงเราต้องรู้ เพราะเราอยู่ร่วมกับนายกมาตั้งแต่เลือกตั้งสมัยแรกในปี 2547 และนายกมีความพร้อมมีเงินที่จะดูแลลูกน้อง ดูแลการเลือกตั้งตลอดมา เชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้
นายเฉลิมพล ยังระบุอีกว่า ที่ผ่านมานายกพยายามนำภาษีประชาชนมาพัฒนาการศึกษาของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี นโยบายตลอด 4 สมัยที่ท่านเป็นนายกก็คือเรื่องการศึกษา ท่านเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ มีคุณค่า เป็นที่รักใคร่ของชาวจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา