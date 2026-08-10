คุมตัว“ฉลอง” ค้นบ้านพัก หาหลักฐานมูลเหตุ กระหน่ำยิง นายก อบจ.นนท์เพื่อนรัก พบเพียงกระสุนปืน 30 นัด

ตร.คุมตัว “ฉลอง” กลับถึงโรงพักหลังตำรวจนำค้นบ้าน พบกระสุน 30 นัด เจ้าตัวเงียบไม่ตอบสื่อ
จากกรณีตำรวจนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจสอบบ้านพักของ นายฉลอง เรี่ยวแรง ย่าน ตำบลสวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี ผู้ต้องหาในคดียิง “พ.ต.อ.ธงชัย” โดยผลการตรวจค้นพบกล่องอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนขนาด 11 มม. จำนวน 30 นัด ขณะที่อาวุธปืนขนาด 11 มม. ที่เคยมีภายในบ้าน ทราบว่าถูกขายออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนภายในตู้เซฟพบเพียงเอกสารทั่วไปที่เบื้องต้นไม่เกี่ยวข้องกับคดี
ล่าสุดวันนี้ (10 ส.ค. 69) เวลา 19.30 น. ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว นายฉลอง เรี่ยวแรง กลับมาถึงโรงพัก หลังจากนำตัวไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
การตรวจค้นครั้งนี้นำโดย พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้กำกับการ สภ.รัตนาธิเบศร์ และกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่นำตัวนายฉลองเข้าไปยังบ้านพักเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุน และสิ่งของที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงตรวจสอบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
ภายหลังตรวจค้นเสร็จ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายฉลองกลับมายัง สภ.รัตนาธิเบศร์ โดยระหว่างที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงปมเหตุและรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อเหตุ นายฉลองไม่ได้ตอบคำถามใด ๆ และมีสีหน้านิ่งเฉย ไม่พูดคุยกับสื่อมวลชน ก่อนถูกเจ้าหน้าที่นำตัวเข้าไปภายในโรงพัก
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำสิ่งของที่ตรวจยึดจากบ้านพักกลับมาที่โรงพักด้วย โดยมี กล่องปืนพลาสติกสีดำ และเครื่องกระสุนปืนจำนวน 30 นัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้เป็นของกลางในคดี
สำหรับผลการตรวจค้นบ้านพัก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบเครื่องกระสุนปืนจำนวน 30 นัด ขณะที่บุคคลภายในบ้านให้ข้อมูลว่า อาวุธปืนขนาด 11 มม. ที่เคยมีได้ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนการเปิดตรวจสอบตู้เซฟภายในบ้าน พบเพียงเอกสารทั่วไป ซึ่งเบื้องต้นไม่พบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดี
ทั้งนี้ ในระหว่างที่นายฉลองถูกนำตัวกลับมายังโรงพัก ผู้สื่อข่าวยังพบญาติของนายฉลองเดินทางมาที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์ ญาติไม่สะดวกให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ก่อนเดินทางเข้าไปภายในโรงพัก