เปิดทรัพย์สิน “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี แจ้ง ป.ป.ช. ปี 2568 ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 286.7 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน “พ.ต.อ.ธงชัย” นายก อบจ.นนทบุรี แจ้ง ป.ป.ช. ปี 2568 ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 286.7 ล้านบาท เป็นหนี้ 5.8 ล้านบาท
วันนี้ (10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี และคู่สมรส กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2567 พบมีทรัพย์สินรวม 305.35 ล้านบาท และหนี้สิน 5.8 ล้านบาท โดย พ.ต.อ.ธงชัย มีทรัพย์สินกว่า 286.7 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝาก 249,366 บาท ที่ดินมูลค่า 260,695,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 5,542,251 บาท และทรัพย์สินอื่นๆ 220,000 บาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ากว่า 260 ล้านบาท ขณะที่คู่สมรสแจ้งทรัพย์สินกว่า 18.6 ล้านบาท กระทั่งล่าสุด พ.ต.อ.ธงชัย ชนะการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี อีกครั้งเมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2568