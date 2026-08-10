ปิดคดีอุ้มฆ่าเผานั่งยาง ‘ผู้จัดการท็อป’ คอมมานโดรวบ ‘บอดี้การ์ดเสี่ยตั้น’ รายสุดท้าย!

MGR Online - ตำรวจคอมมานโดบุกรวบบอดี้การ์ด "เสี่ยตั้น" คนบงการอุ้มฆ่าเผานั่งยาง"ผู้จัดการท็อป" เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
วันนี้ (10 ส.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา ผกก.6 บก.ปพ. พ.ต.ท.อำนาจ ศรีทองรุ่งทิพย์ สว.กก.6 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายสรพงษ์ อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 207/2567 ลงวันที่ 28 ส.ค.67และ ศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 115/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค.69 ความผิดต่อชีวิต, ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน, ร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ เพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย, ร่วมกันเคลื่อนย้าย ทำลายศพ" ได้บริเวณริมถนนหน้าร้าน ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2569 ได้มีกลุ่มคนร้ายด่อเหตุอุ้ม นายรุทธ์ หรือท็อป อายุ 46 ปี ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ จากบริเวณลานจอดรถบ่อตกกุ้ง ซอยรัชดา 18 แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ก่อนนำไปเผานั่งยาง เหลือเพียงโครงกระดูก อยู่ภายในห้องน้ำของบ้านร้าง ในไร่ไบคาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ต่อมาตำรวจได้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด 10 ราย โดยมี นายสรวีย์ หรือตั้น อายุ 46 ปี เป็นผู้บงการว่าจ้างกลุ่มคนร้ายอีก 8 คน ซึ่งทั้งหมดถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ กก.6 บก.ปพ. สืบทราบว่า ผู้ต้องหารายสุดท้ายคือ นายสรพงษ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ด ให้ นายสรวีย์ ได้หลบหนีมากบดานย่านบางรัก จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนสอบผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป