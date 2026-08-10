ป.แจ้ง 8 ข้อหาหนัก! 7 ขรก.โกงสอบท้องถิ่น เผยให้การซัดทอดรายอื่นเพิ่ม

MGR Online - กองปราบแจ้ง 8 ข้อหาหนัก 7 ข้าราชการร่วมทุจริตสอบท้องถิ่น เผยให้การซัดทอดไปยังบุคคลอื่นเพิ่มเติม เตรียมส่งสำนวนให้ ป.ป.ช.พิจารณาพรุ่งนี้ (11 ส.ค.)
วันนี้ (10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลักลุ่มข้าราชการ 7 คน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม ตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังพบพฤติการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 7 รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยมีคำให้การสอดคล้องกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เข้าให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ จำนวน 4 ราย รวมถึงคำให้การเดิมเมื่อครั้งที่เคยถูกเรียกสอบปากคำในฐานะพยาน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่ามีการซักทอดไปยังบุคคลอื่นเพิ่มเติม ซึ่งพนักงานสอบสวนขอสงวนรายละเอียดดังกล่าวไว้ในสำนวนคดี
ภายหลังจากการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสรุปสำนวนเพื่อส่งให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนตามขั้นตอนภายในวันที่ 11 สิงหาคม นี้
สำหรับข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 7 คน พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับผู้ต้องหา 4 รายก่อนหน้านี้ รวมทั้งหมด 8 ข้อหา ได้แก่ "สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำ เอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน, สนับสนุนเจ้าพนักงานรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่และซ่องโจร, ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและร่วมกันปลอมเอกสารราชการ และเปิดผนึกหรือเอาไปเสียซึ่งจดหมาย โทรเลข หรือพัสดุภัณฑ์อันอื่นของผู้อื่น เพื่อล่วงรู้หรือเปิดเผยข้อความ, ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ และเปิดผนึกหรือเอาไปเสียซึ่งจดหมาย โทรเลข หรือพัสดุภัณฑ์อันอื่นของผู้อื่น เพื่อล่วงรู้หรือเปิดเผยข้อความ