สังคมกังขา! ตร.ปล่อย "ฉลอง เรี่ยวแรง" นั่งแถลง สูบบุหรี่ชิลไร้กุญแจมือ ทั้งที่เพิ่งก่อคดีอุกฉกรรจ์

สังคมกังขา! ตำรวจปล่อย "ฉลอง เรี่ยวแรง" นั่งแถลง-สูบบุหรี่ชิลไร้กุญแจมือ หลังก่อเหตุยิง นายก อบจ.นนท์ดับ ล่าสุดปล่อยภาพใส่กุญแจมือ คุมตัวเข้าห้องขัง ยันทำตามกฎหมาย
วันนี้ (10 ส.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ หลังควบคุมตัว นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ผู้ต้องหาก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต
ภาพเหตุการณ์ภายในสถานีตำรวจเผยให้เห็นนายฉลองขณะถูกควบคุมตัว ได้รับอนุญาตให้นั่งโต๊ะแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยไม่มีการสวมกุญแจมือ อีกทั้งยังมีภาพปรากฏว่านายฉลองนั่งสูบบุหรี่ร่วมกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จนนำมาสู่คำถามเรื่องการให้ "สิทธิพิเศษ" แก่ผู้ต้องหาที่เป็นอดีตนักการเมืองหรือไม่
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสวมกุญแจมือและควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังเรียบร้อยแล้ว พร้อมออกมายืนยันว่า ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ และจะดำเนินคดีโดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายฉลอง รวม 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พยายามฆ่า พกพาและยิงปืนในที่สาธารณะ