'มูลนิธิคุณ'ลุยสร้างชุมชนตัวอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อม-มอบผ้าปูเตียง PVC ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัดและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการโมเดลขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบชุมชนการบริหารจัดการชุมชนในเขตเมือง ทั้งด้านการดูแลสุขภาพประชาชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ที่ชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กทม.
คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ และนาวาอากาศตรี ดร. ธนรัชต์ คล้ายมณี ที่ปรึกษามูลนิธิคุณกล่าวว่า “เป็นการร่วมรณรงค์ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อกิจกรรม "บ่ายนี้มีสุข ร่วมใจรักษ์โลก" โดยมูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมมาแล้วสองครั้ง และจะทำต่อเนื่องอีก มีการสอนให้ความรู้การแยกขยะ การเล่นเกมส์และแจกของขวัญอย่างสนุกสนาน กิจกรรมสำรวจและเก็บขยะจริงโดยการใช้ Application PIRIKA ที่พัฒนาโดย JICA ของประเทศญี่ปุ่น และการมอบผ้าปูเตียงสำหรับผู้ติดเตียง เป็นผ้าที่ผลิตมาจากการ recycle ของใช้ในโรงพยาบาล”
นาวาอากาศตรี ดร. ธนรัชต์ คล้ายมณี และคุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ร่วมทำกิจกรรมกับองค์กรต่างๆ มานานกว่า 8 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของกิจกรรมคือการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากการลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแยกขยะให้ถูกประเภทและการรีไซเคิล ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรใหม่และลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน
รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า แผนงานโครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการณ์ระยะ 4 ปีนี้ เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “ผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมือง” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่าน “โครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการ” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ URBAN EXCELLENCE
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้นำแนวคิดด้านดิจิทัลและศาสตร์เขตเมืองมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของเมือง โดยใช้โครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการเป็นต้นแบบ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน
โครงการนี้ เป็นโครงการเชิงบูรณาการณ์ ที่นำองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์เขตเมืองและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนต้นแบบจะได้รับร่วมกับพันธมิตร จากส่วนราชการอื่น อาทิ สำนักงานเขตดุสิต วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์กรเอกชน อาทิ มูลนิธิคุณ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ในส่วนของมูลนิธิคุณและพันธมิตร มีความตั้งใจให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะและความสะอาดผ่านโครงการ “ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนให้ร่วมดูแลโลกใบนี้ด้วยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับแนวคิดของในการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกและเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 มีการจัดพิธีส่งมอบผ้าปูเตียง PVC ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมท รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบแก่ รองศาสตราจารย์ นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า “โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ASEAN Vinyl Council (AVC) มูลนิธิคุณ บริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการคัดแยกและรวบรวมขยะทางการแพทย์ประเภทพีวีซีที่ไม่ติดเชื้อ ภายใต้โครงการแนวทางการจัดการของเสียจากวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ไม่ติดเชื้อ) จากพีวีซีหลังการใช้งานและการรีไซเคิลเป็นทรัพยากรทางเลือก เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy, CE) เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นผ้าปูเตียง PVC สำหรับนำกลับมาใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณสุข”
โครงการได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 โดยมุ่งส่งเสริมการคัดแยกและการจัดการขยะทางการแพทย์ประเภทพีวีซีที่ไม่ติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้สามารถรวบรวมและนำขยะ PVC กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม และแปรรูปเป็นผ้าปูเตียง PVC มากกว่า 4,500 ผืน เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในภาคสาธารณสุข สร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่เคยเป็นของเสีย
การรีไซเคิลขยะทางการแพทย์ประเภทพีวีซีและการแปรรูปเป็นผ้าปูเตียง PVC ถือเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการเปลี่ยน "ขยะ" ให้เป็น "ทรัพยากรที่มีคุณค่า" ตามแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคสาธารณสุข ในการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และยืนยันว่าขยะทางการแพทย์ที่ไม่ติดเชื้อสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ระบบสาธารณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
ผศ. ดร.มานิตย์ นิธิธนากุลและคุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ฝากว่า “หวังว่าการทำงานร่วมกันนี้ จะค่อยๆ สร้างกลุ่มคนและสังคมเล็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมในแต่ละที่ให้เป็นกลุ่มคนและสังคมต้นแบบ และขยายให้ใหญ่ขึ้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นกิจกรรมในระยะยาว เพื่อให้เห็นผลสำเร็จและวัดผลได้จริง"
รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กล่าวปิดท้ายว่า “โครงการนี้เป็นการนำร่องพัฒนาชุมชนต้นแบบ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยกระบวนการพัฒนาครั้งนี้เริ่มจากการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก และดำเนินกิจกรรมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และสรุปเป็นแนวทางต้นแบบ เพื่อนำไปใช้หรือต่อยอดสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”