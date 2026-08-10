คุมตัว “ฉลอง เรี่ยวแรง”เข้าห้องขัง ตร.ปัดให้สิทธิ์สัมภาษณ์ -สูบบุหรี่ ระหว่างสอบสวน

ตร.คุมตัว “ฉลอง เรี่ยวแรง” ใส่กุญแจมือเข้าห้องขัง หลังดราม่าปมให้สิทธิ์สัมภาษณ์สูบบุหรี่ ตร.แจ้ง 3 ข้อหาหนัก
ล่าสุดเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 69 ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. รัตนาธิเบศร์ ควบคุมตัว นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ผู้ต้องหาคดียิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี จนเสียชีวิต เข้าห้องควบคุมผู้ต้องขัง โดยเจ้าหน้าที่ได้ใส่กุญแจมือและนำตัวเข้าไปควบคุมภายในห้องขังตามขั้นตอน
ก่อนหน้านี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังมีภาพนายฉลองนั่งโต๊ะแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ภายในสถานีตำรวจ รวมถึงมีภาพขณะสูบบุหรี่และนั่งอยู่กับรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จนเกิดคำถามจากประชาชนถึงความเหมาะสมและการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตนักการเมือง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวนายฉลองเข้าสู่ห้องขัง พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะดำเนินคดีโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง 4 ข้อกล่าวหาได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง,พยายามฆ่าผู้อื่น,พกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร