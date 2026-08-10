ผบช.ภ.1 ยันวงจรปิดชัด “ฉลอง” จ่อยิงนายก อบจ.นนท์ดับ ไร้การตอบโต้จากอีกฝ่าย

ผบช.ภ.1 ตรวจที่เกิดเหตุ “ฉลอง เรี่ยวแรง” ยิงนายก อบจ.นนท์ดับ ยืนยันวงจรปิดพบจ่อยิง ปืนในรถ 2 กระบอกไม่พบการยิงสวน
วันนี้ (10 ส.ค.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสียชีวิตภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี โดยมีคนขับรถได้รับบาดเจ็บ ก่อนนายฉลองจะมอบตัวกับตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบปลอกกระสุนขนาด 9 มม. จำนวน 5 ปลอก ซึ่งเป็นกระสุนจากอาวุธปืนชนิดเดียวกัน ขณะที่ภายในรถของนายก อบจ. พบปืนพก 2 กระบอก เป็นปืนลูกโม่ 1 กระบอก และปืนแบบแม็กกาซีน 1 กระบอก โดยทั้งสองกระบอกยังอยู่ในซองและไม่พบการใช้งาน
พล.ต.ท.วัฒนา เปิดเผยว่า นายฉลองให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ โดยอ้างสาเหตุจากความอึดอัดใจส่วนตัวและปัญหาการยืมเงินกันเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีการกล่าวถึงหนี้จำนวนประมาณ 11 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังต้องตรวจสอบและประมวลพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดเบื้องต้น พบลักษณะการก่อเหตุเป็นการจ่อยิง จึงเข้าข่ายมีเจตนาในการยิง ส่วนจะมีการวางแผนหรือเตรียมการล่วงหน้าหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่วนคำกล่าวอ้างของนายฉลองที่ระบุว่า คนขับรถของนายก อบจ. เตรียมชักปืนยิงก่อนนั้น พล.ต.ท.วัฒนา ระบุว่า เป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหา ซึ่งอาจเป็นการให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง โดยตำรวจจะพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปืนของนายก อบจ. และคนขับรถ ไม่พบการยิงสวนกลับ ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่ปรากฏว่ามีการยิงตอบโต้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ นายฉลองได้แสดงความประสงค์ที่จะออกมาแถลงข่าวและกล่าวขอโทษต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผ่านสื่อมวลชน ขณะที่ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและกฎหมายต่อไป