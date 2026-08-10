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ย้อนเส้นทางชีวิต 'ฉลอง เรี่ยวแรง' จากอดีต สส.นนท์ 3 สมัย สู่ฆาตกรมือเปื้อนเลือด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



​กลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมืองนนทบุรี จากกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนนทบุรี หลายสมัย ก่อเหตุบุกยิง พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี จนเสียชีวิตภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี

ชื่อของ "ฉลอง เรี่ยวแรง"ไม่ใช่ชื่อใหม่ในแวดวงการเมืองไทย หากแต่เป็นอดีต สส. ผู้มากประสบการณ์ที่มีเส้นทางชีวิตโลดโผน ทั้งในแง่ของสีสันทางการเมือง และคดีความที่เคยเป็นข่าวดังในอดีต
​ "ฉลอง เรี่ยวแรง" เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายศิริ และนางเฉลียว เรี่ยวแรง มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน

สมรสและหย่ากับนางเจริญ ทองทวี มีบุตรสาว 2 คน คือ นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง และนางสาวปารมี เรี่ยวแรง (สมาชิกพรรคภูมิใจไทย)

​ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
​เส้นทางการเมือง

​นายฉลอง ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผ่านการสังกัดพรรคการเมืองมาอย่างหลากหลายขั้วตลอดหลายทศวรรษ
นายฉลอง เริ่มจากลงเล่นการเมืองท้องถิ่น ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี

เมื่อ ​พ.ศ. 2539 ฉลองได้เบนเส้นทางการเมืองท้องถิ่นสู่การเมืองระดับชาติ ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.นนทบุรี สมัยแรก สังกัด พรรคประชากรไทย

​พ.ศ. 2544: ย้ายสังกัด พรรคชาติพัฒนา แต่พ่ายแพ้ให้กับ นาวาอากาศตรี อภิวันท์ วิริยะชัย จากพรรคไทยรักไทย

​พ.ศ. 2548: ย้ายเข้า พรรคไทยรักไทย และชนะเลือกตั้ง ได้เป็น สส. สมัยที่ 2

พ.ศ. 2550: ย้ายลงสมัครในนาม พรรคประชาราช แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

พ.ศ. 2554: ลงสมัครสังกัด พรรคเพื่อไทย และชนะเลือกตั้ง หวนคืนสู่สภาเป็น สส. สมัยที่ 3

พ.ศ. 2562: ย้ายขั้วลงสมัครในนาม พรรคพลังประชารัฐ แม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2566: ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่นนทบุรี สังกัด พรรคภูมิใจไทย แต่สอบตก
​นอกจากงานนิติบัญญัติแล้ว นายฉลองยังเคยผ่านงานบริหารในฐานะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) อีกด้วย

​ฉายาฮือฮาในตำนาน: 'หลอง งูเห่า' และ 'หลอง ซีดี'

​ตลอดระยะเวลาบนเส้นทางการเมือง นายฉลอง มักถูกตั้งฉายาจากสื่อมวลชนตามเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง:
เช่นฉายา 'หลอง งูเห่า' เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2540 จากกรณีเป็น 1 ใน 13 สส. กลุ่มงูเห่า ที่โหวตสวนมติพรรคประชากรไทย เพื่อหันไปสนับสนุน นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ฉายา 'หลอง ซีดี' มาจากกรณีถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับธุรกิจซีดีเถื่อน จนนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักส่วนตัวในจังหวัดนนทบุรี อย่างไรก็ตาม ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

​เมื่อปี พ.ศ. 2562 นายฉลอง ต้องเผชิญกับคดีความสำคัญทางการเมือง เมื่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชี้ขาดว่า นายฉลอง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงในวาระพ้นจากตำแหน่ง สส. โดยจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ลงโทษจำคุก 1 เดือนและ ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

ชีวิตโลดโพนโจนทะยานของฉลอง เรี่ยวแรง จากนักการเมืองท้องถิ่นสู่เก้าอี้ สส. นนทบุรี 3 สมัย ผู้ผ่านทั้งมรสุมการเมือง คดีความ และฉายาดังในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย วันนี้ชื่อของ "ฉลอง เรี่ยวแรง" ในวัย 71 ปี กลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนขวัญให้สังคมอีกครั้ง เมื่อก่อเหตุยิง นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตอนาถ!