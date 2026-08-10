ย้อนเส้นทางชีวิต 'ฉลอง เรี่ยวแรง' จากอดีต สส.นนท์ 3 สมัย สู่ฆาตกรมือเปื้อนเลือด

กลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมืองนนทบุรี จากกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนนทบุรี หลายสมัย ก่อเหตุบุกยิง พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี จนเสียชีวิตภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี
ชื่อของ "ฉลอง เรี่ยวแรง"ไม่ใช่ชื่อใหม่ในแวดวงการเมืองไทย หากแต่เป็นอดีต สส. ผู้มากประสบการณ์ที่มีเส้นทางชีวิตโลดโผน ทั้งในแง่ของสีสันทางการเมือง และคดีความที่เคยเป็นข่าวดังในอดีต
"ฉลอง เรี่ยวแรง" เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายศิริ และนางเฉลียว เรี่ยวแรง มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน
สมรสและหย่ากับนางเจริญ ทองทวี มีบุตรสาว 2 คน คือ นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง และนางสาวปารมี เรี่ยวแรง (สมาชิกพรรคภูมิใจไทย)
ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เส้นทางการเมือง
นายฉลอง ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผ่านการสังกัดพรรคการเมืองมาอย่างหลากหลายขั้วตลอดหลายทศวรรษ
นายฉลอง เริ่มจากลงเล่นการเมืองท้องถิ่น ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี
เมื่อ พ.ศ. 2539 ฉลองได้เบนเส้นทางการเมืองท้องถิ่นสู่การเมืองระดับชาติ ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.นนทบุรี สมัยแรก สังกัด พรรคประชากรไทย
พ.ศ. 2544: ย้ายสังกัด พรรคชาติพัฒนา แต่พ่ายแพ้ให้กับ นาวาอากาศตรี อภิวันท์ วิริยะชัย จากพรรคไทยรักไทย
พ.ศ. 2548: ย้ายเข้า พรรคไทยรักไทย และชนะเลือกตั้ง ได้เป็น สส. สมัยที่ 2
พ.ศ. 2550: ย้ายลงสมัครในนาม พรรคประชาราช แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2554: ลงสมัครสังกัด พรรคเพื่อไทย และชนะเลือกตั้ง หวนคืนสู่สภาเป็น สส. สมัยที่ 3
พ.ศ. 2562: ย้ายขั้วลงสมัครในนาม พรรคพลังประชารัฐ แม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2566: ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่นนทบุรี สังกัด พรรคภูมิใจไทย แต่สอบตก
นอกจากงานนิติบัญญัติแล้ว นายฉลองยังเคยผ่านงานบริหารในฐานะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) อีกด้วย
ฉายาฮือฮาในตำนาน: 'หลอง งูเห่า' และ 'หลอง ซีดี'
ตลอดระยะเวลาบนเส้นทางการเมือง นายฉลอง มักถูกตั้งฉายาจากสื่อมวลชนตามเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง:
เช่นฉายา 'หลอง งูเห่า' เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2540 จากกรณีเป็น 1 ใน 13 สส. กลุ่มงูเห่า ที่โหวตสวนมติพรรคประชากรไทย เพื่อหันไปสนับสนุน นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ฉายา 'หลอง ซีดี' มาจากกรณีถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับธุรกิจซีดีเถื่อน จนนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักส่วนตัวในจังหวัดนนทบุรี อย่างไรก็ตาม ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
เมื่อปี พ.ศ. 2562 นายฉลอง ต้องเผชิญกับคดีความสำคัญทางการเมือง เมื่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชี้ขาดว่า นายฉลอง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงในวาระพ้นจากตำแหน่ง สส. โดยจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ลงโทษจำคุก 1 เดือนและ ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
ชีวิตโลดโพนโจนทะยานของฉลอง เรี่ยวแรง จากนักการเมืองท้องถิ่นสู่เก้าอี้ สส. นนทบุรี 3 สมัย ผู้ผ่านทั้งมรสุมการเมือง คดีความ และฉายาดังในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย วันนี้ชื่อของ "ฉลอง เรี่ยวแรง" ในวัย 71 ปี กลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนขวัญให้สังคมอีกครั้ง เมื่อก่อเหตุยิง นายก อบจ.นนทบุรี เสียชีวิตอนาถ!